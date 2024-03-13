بوفتيني: الأسماك والفواكه أساسيات في رمضان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف سفيان بوفتيني لاعب الوصل، عن برنامجه الغذائي، وأبرز طقوس حياته اليومية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتوافق مع تدريبات ومباريات ضمن مسيرة «الإمبراطور» في دوري أدنوك للمحترفين، وأضاف المدافع المغربي أن اعتماده الرئيس خلال هذا الشهر الفضيل، على تناول وجبات خفيفة في الإفطار، يبدأها بتناول التمر والحليب، ثم تناول الطعام الرئيس بعدها بقليل.

وأوضح: «تتضمن وجبة الإفطار بنسبة كبيرة، الأسماك بكافة أنواعها، لما فيها من فوائد كبيرة للرياضي، ولكن في الوقت نفسه، أحافظ على كمية الطعام المتناولة دون إسراف، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي بدني أو ذهني علي، وفي وجبة السحور، أتناول العصائر والفواكه الطازجة والماء الكثير، لتعويض فقدان الجسم للسوائل خلال ساعات الصيام والتدريب والمباريات، وهو أمر ضروري ومهم على كل شخص رياضي الحرص عليه خلال أيام الشهر الكريم».

وعن التدريبات والمباريات خلال شهر رمضان، قال بوفتيني: «الرياضة ضرورية طوال أيام العام بما فيها شهر رمضان، والصيام لا يؤثر على الشخص الرياضي، وعلينا كلاعبين كرة قدم، في ظل الطقس الحالي الجميل، وفارق الساعات ما بين تناول وجبة الإفطار والتدريب أو المباريات، وتبقى المشكلة التي تواجهنا، هو عدم وجود ساعات كافية ما بين نهاية التدريبات أو المباريات وتناول وجبة السحور، ونضطر إلى البقاء حتى السحور والنوم، وهو من الأمور السلبية على حياة الرياضي».

وتابع: «عشت مع الوصل أياماً جميلة في رمضان العام الماضي، وأتوقع تكرار الأيام نفسها هذا العام، وما أفتقده فقط خلال هذا الشهر الكريم، اللقاءات العائلية بحضور الوالدين، رغم تعويض زوجتي وأولادي هذا الأمر، بالإفطار معاً يومياً، وبعدها أتوجه إلى صلاة العشاء والتراويح قبل الذهاب إلى التدريبات أو المباريات، كما أقضي أغلب ساعات النهار بقراءة القرآن والأذكار، وصلة الرحم بالاتصال اليومي بأفراد العائلة في المغرب، وأعتبر صلة الرحم من أهم الأمور التي يجب على الشخص القيام بها».