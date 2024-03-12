ماسة عدنان: رمضان الشهر الأفضل لتحقيق المكاسب

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترى الفارسة المتألقة، ماسة عدنان، نجمة سباقات القدرة، أن رمضان شهر للعبادة والتقرب إلى الله، والراحة النفسية التامة مع تغيير البرنامج اليومي وتجديد الطاقة.

وتقول ماسة عن طقوسها الرمضانية في حديث مع «البيان»، إنها تختلف بطبيعة الحال عن بقية أيام العام، لأن رمضان شهر عظيم ومختلف، كما تركز على العبادات بشكل أكبر مع قراءة القرآن وأداء صلاة التراويح، ولأنها مرتبطة بوظيفة فإن الذهاب إلى العمل حسب المواعيد المحددة يكون ملزماً، لكن العودة تكون مبكرة، للقيام ببعض المهام المنزلية مثل المشاركة في إعداد الطعام، ففي رمضان هناك دائماً أكلات خاصة ومحببة، كل إنسان حسب ثقافته الغذائية والعادات، التي نشأ عليها.

وأشارت إلى أن رمضان يمثل لها شهراً للتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء، والوجود لعدد ساعات أكثر في المنزل، موضحة أن اجتماع الأسرة حول المائدة الرمضانية يعتبر عيداً، وأضافت: «في بقية أيام العام هنالك الكثير من الأسر، بسبب ظروف العمل أو الدراسة لا تجتمع على المائدة لفترة طويلة، أما في رمضان فإن الجميع يحرص على تناول الإفطار بشكل جماعي مع الأسرة، ومع الأصدقاء أحياناً، وهذا يخلق نسيجاً اجتماعياً قوياً».

وأكدت ماسة، التوقف عن ممارسة رياضة الفروسية في رمضان، باعتبارها تستغرق زمناً طويلاً، ولأن نشاط القدرة يكون متوقفاً عادة. وأضافت: الرياضة لابد منها والاستمرار مهم للمحافظة على الصحة والرشاقة، وفي رمضان أتدرب يومياً بصالة الجمانيزيوم مع بعض الأنشطة الأخرى.

وأضافت: صحيح أن الفروسية تتطلب الرشاقة، لكن في رمضان أتناول الوجبات بشكل طبيعي، لأن الصيام يقلل الوزن، ومع ممارسة الرياضة استطيع أن أحافظ على وزني، لذلك أرى أن شهر رمضان يمكن أن يكون مناسباً لكل شيء إيجابي.