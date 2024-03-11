يوسف عبدالعزيز: رمضان يعيدني إلى الملاعب بشغف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يعود يوسف عبدالعزيز لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني سابقاً، إلى ممارسة كرة القدم في رمضان من كل عام، وبشغف كبير، مبيناً أنه ينتظر الشهر الكريم للمشاركة في البطولات والدورات المختلفة، لأنه يعدّ، حسب قوله، أن لعب الكرة ليلاً من الطقوس المحببة إلى نفسه في رمضان. وأضاف عبدالعزيز: رمضان بالتأكيد شهر يتقرب فيه العبد إلى الله بقراءة القرآن والصلاة، ولذلك أبدأ يومي دائماً بالقرآن الكريم، هذا من ناحية دينية، أما في الجانب الرياضي، فإنه الشهر الذي أعود فيه إلى الملاعب، ولا أهدر فرصة اللعب فيه، لأن كرة القدم في رمضان لها نكهة خاصة.

تألق

وأضاف لاعب منتخبنا السابق: حتى حينما كنت لاعباً لعبت الكثير من المباريات في رمضان وكنت أتألق باستمرار وأقدم أفضل مستوياتي في هذا الشهر، ولن أنسى تلك المباراة التي لعبتها بشعار الجزيرة ضد «شباب الأهلي» وانتصرنا فيها 2 ـ 1 وأحرزت فيها هدفاً، لأنها كانت من أجمل ما قدمته من مباريات في الملاعب.

مساحة مع الأهل

وعن عاداته في الشهر الفضيل قال يوسف عبدالعزيز: مع قراءة القرآن والعبادات، هنالك جوانب اجتماعية نحرص عليها وهي زيارة الأهل والأصدقاء وبالتأكيد في رمضان هنالك مساحة زمنية أكثر للأسرة وتناول الإفطار الرمضاني معاً، أما في المساء والليل فإنه مع الأصدقاء أحياناً ولعب الكرة، أو الزيارات الاجتماعية، رمضان به تنوع كبير لبرنامج أكثر روعة من شهور العام الأخرى.

وأشار لاعب الجزيرة السابق، إلى أن الوجبات تكون مختلفة أيضاً في الشهر الكريم، ومختلفة أيضاً في طعمها، موضحاً أنه لا يتمسك بنوع محدد من الطعام ولكن مثل الكثير من الموائد الرمضانية في الإمارات فإنها لا بد من أن تحتوي على «السمبوسة» التي تعد من أشهر الأكلات المرتبطة برمضان.

استغلال

وعاد يوسف عبدالعزيز وقال: بعيداً عن الأكل والرياضة، يجب أن نستغل رمضان في أشياء تنفعنا أيضاً في آخرتنا، فالمهم العبادة والاستفادة من هذه الأيام المباركة لنكون أقرب إلى الله، وأن نعظم شعائره، وأن نتسامح ونعفو ونطهر قلوبنا بذكر الله وأن نعمل على نشر روح المحبة والتآخي.