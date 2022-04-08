أطعمة تسبب العطش خلال الصيام

المصدر: البيان

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توجد بعض الأطعمة يؤدي تناولها للعطش الشديد، وذلك حسب ما ذكره موقع «goodyfeed» وجاءت كما يلي.



الطعام المالح أو المخللات



يؤدي اختلال مستويات الصوديوم في جسمك إلى الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب الأطعمة المالحة أو عالية التوابل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا.

مشروبات تحتوي على الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، تؤدي إلى الأرق والقلق ، فهذه المشروبات لا توفر الترطيب اللازم للجسم وتسبب العطش طوال اليوم لذلك عليك تجنبها.

الكربوهيدرات

هذه الأطعمة مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والحبوب توفر الإشباع لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط، وهي منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية، كما أنها تسبب العطش لذلك يجب الحد منها.

الأطعمة المقلية

يجب تجنب الأطعمة الزيتية والمقلية، مثل اللحم البقري المقلي والسمبوسة والمعجنات وما إلى ذلك، أو على الأقل التقليل منها لأنها محملة بالدهون وتخزينها في الجسم كأنسجة دهنية، وتسبب العطش، وتناول الأطعمة الدهنية بعد ساعات طويلة من الصيام يسبب الحموضة وعسر الهضم، لذلك عليك تجنبها، خاصة فى وجبة السحور لأنها تحتاج إلى تناول الكثير من الماء، وتسبب العطش.

المشروبات الغازية

تجنب شرب المشروبات المعالجة والمشروبات الغازية التي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات، مما يؤدي إلى عسر الهضم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الحلويات والشوكولاتة لأنها تحتوي على قيمة غذائية قليلة جدًا وغنية بالسعرات الحرارية، تساهم في زيادة الوزن ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا تم تناولها كل يوم، وتسبب العطش أثناء الصوم.