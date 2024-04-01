نصائح لمرضى الكوليسترول والكبد والسمنة

المصدر: دبي – مريم العلي

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يصعب على الأفراد في رمضان ترتيب أنظمتهم الصحية، لاسيما من يعانون مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول والكبد الدهني والسمنة، ويعد الصيام فرصة صحية لتخليص الجسم من السموم وتجديد الخلايا، حيث ينصح الأطباء بالالتزام بالإرشادات التوعوية لضمان صيام آمن ومفيد للجسم.

وتقول الدكتورة أزهار أحمد، أخصائية التغذية والصحة العامة، رمضان فرصة لإعادة تقييم عاداتنا الغذائية وتحسين صحتنا، لكن يجب على بعض المرضى كالذين يعانون من الكوليسترول والكبد الدهني والسمنة أن يكونوا أكثر وعياً بنوعية الطعام وكميته خلال الشهر الفضيل. وتضيف: الصيام وسيلة مفيدة لتحسين مستويات الكوليسترول إذا تم بطريقة صحيحة وفق الإرشادات الطبية. وقالت: التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية وتجنب الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة كفيل بخفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.

وأشارت الدكتورة أزهار، إلى أن الصيام يتطلب أيضاً من مرضى الكبد الدهني الانتباه الشديد لنوعية الطعام، نظراً لتنوع أنواع المخبوزات والمقبلات المقلية على سفرة الإفطار، حيث يتجه بعض الأفراد للإفراط في تناول الأطعمة الدسمة عند الإفطار، وذلك قد يؤدي إلى خطورة الحالة الصحية ويزيد من تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأضافت: رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومشاكل صحية أخرى، محذرة من الإفراط في تناول الطعام وقلة الحركة. وذكرت بأن الحفاظ على نشاط بدني منتظم وتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية، يساعد في الحفاظ على وزن صحي وجسم سليم.

وبشأن الأمراض المرتبطة بالدهون، ذكرت أن الصيام قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات الدهون الثلاثية، وهي مؤشر على صحة القلب، لذا تنصح بالإفطار على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية، حيث تساعد في الحفاظ على مستويات صحية.

وفي الختام نصحت الدكتورة أزهار، بضرورة اتباع الإرشادات العامة لضمان صيام صحي وسليم، عبر الحرص على الإفطار الخفيف وكسر الصيام بالتمر والماء وتجنب الإفراط في تناول الطعام، والحرص على إضافة البروتين والألياف إلى الوجبات خلال اليوم لتعزيز الشعور بالشبع، وتجنب الأطعمة العالية بالدهون والسكريات، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، حيث يعد أمراً مهماً لتحسين عملية الهضم والتخلص من السموم وتجنب الجفاف والعطش.