الاعتدال في استهلاك الكافيين يعزز الصحة

المصدر: دبي - مريم العلي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار الحفاظ على العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، حذرت الدكتورة خديجة الواحدي اختصاصية طب الأسرة، الصائمين من مخاطر استهلاك كميات كبيرة من الكافيين خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية، قد تسبب الجفاف واضطرابات النوم، والعديد من المشاكل الصحية، التي قد تختلف من شخص لآخر.

وذكرت الدكتورة خديجة الواحدي، أن تفاوت الساعات من فترة الإفطار إلى السحور، قد تصاحبه العديد من العادات الخاطئة، حيث إن أغلب الناس في الوطن العربي يميلون لشرب القهوة والشاي خلال اليوم، لكن مع الصيام تقل فرصة ترتيب الوقت لاستهلاك مشروبات الكافيين، ما قد يؤدي إلى مشاكل ووعكات صحية قد تواجه هؤلاء الأفراد.

وأفادت بأن تناول القهوة خلال الوقت القصير بين الوجبات بعد الإفطار، يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما قد يفاقم من أعراض القرحة لدى بعض المرضى.

ولذا، نصحت بتجنب شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار، لتجنب الحرقة والاضطرابات الهضمية، كما أشارت إلى أن القهوة قد تسبب خفقان القلب لدى مرضى القلب، ولكن لا توجد أدلة كافية تثبت أن الاستهلاك المعتدل يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

وأضافت أن العادة تجري في مجتمعنا بتناول القهوة مع أنواع التحلية بعد الإفطار، والمعتادون على ذلك قد يستهلكون كمية غير محددة، قد تضر بصحتهم، وتؤثر في ساعات نومهم، بالإضافة إلى أنها قد تؤثر في الصيام خلال ساعات اليوم التالي، لذا، تشدد على الانتباه لهذه التفاصيل، والاعتدال في تناول هذه المشروبات، واختيار الوقت المناسب، والذي يكون غالباً بعد الإفطار بساعتين، لتجنب التأثيرات السلبية في المعدة، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

ومن جهة أخرى، ذكرت أن تناول كمية معتدلة من الكافيين قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع، وتحسين القدرة على التركيز والأداء الذهني عند بعض الأفراد، بالإضافة إلى أن استهلاكه عند الرياضيين يدعم عملية الأيض، ما يساعد على حرق الدهون في رحلة إنقاص الوزن.

واختتمت الدكتورة، بأن لكل عنصر غذائي أضرار وفوائد مختلفة، تعتمد على العادات الصحية لكل فرد من الأفراد، مؤكدة أن الوعي الصحي بالعناصر التي نستهلكها وندخلها لأجسادنا، هي الطريقة الوحيدة التي تساعدنا على الحفاظ على صحة أفضل، والاستمتاع بمفضلاتنا الغذائية بشكل معتدل.