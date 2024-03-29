نصائح طبية للحوامل.. الراحة والنوم وتقليل الأنشطة الشاقة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قدمت الدكتورة بوجا جايسال، اختصاصية أمراض النساء والتوليد، نصائح وإرشادات طبية دعت إلى اتباعها من قبل النساء الحوامل خلال شهر رمضان الفضيل لضمان سلامة الأم والجنين.

ودعت إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل البدء بالصيام للتأكد من إمكانيته بالنسبة للحامل. وتأتي هذه الاستشارة لتحديد ما إذا كان الصيام يشكل خطراً على الأم أو الجنين، ولتوجيه الحوامل نحو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل البروتينات، الكربوهيدرات الصحية، والفيتامينات والمعادن الضرورية، مع التركيز على تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمُصنّعة.

وقالت: إن التوزيع المعتدل لوجبات الإفطار والسحور يسهم في تجنب الشعور بالجوع الشديد خلال النهار. ونصحت الدكتورة جايسال بتناول وجبات صغيرة ومتنوعة على مدار الليل بدلاً من وجبة سحور ثقيلة. كما شددت الدكتورة جايسال على أهمية شرب كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، والحفاظ على ترطيب الجسم لمنع الصداع والإجهاد.

وأوصت اختصاصية أمراض النساء والتوليد بضرورة الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتقليل الأنشطة البدنية الشاقة خلال الصيام، مع إعطاء الأفضلية للأنشطة الخفيفة والمريحة مثل المشي الخفيف أو ممارسة اليوغا. كما حذرت من استهلاك المنتجات التي تحتوي على الكافيين والتدخين، نظراً لتأثيرهما السلبي على صحة الأم والجنين.

ودعت في حال الشعور بأي علامات تحذيرية أو غير اعتيادية، التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب بشكل دوري، حيث يمكن للطبيب تقديم المشورة اللازمة وإجراء التعديلات على العلاجات أو النظام الغذائي، مشيرة إلى أنه يمكن للحوامل الاستمتاع بشهر رمضان والاحتفاظ بالروحانية والقرب من الله دون المساس بصحتهن أو صحة الجنين.

وأهابت بالابتعاد قدر الإمكان عن الضغوطات النفسية والتوتر مع تخصيص وقت للراحة والاسترخاء، واعتماد تقنيات التنفس العميق والتأمل للمساعدة في تهدئة العقل والجسم، مؤكدة ضرروه التواصل بانتظام مع الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الضرورية والحصول على الإرشادات الطبية المناسبة.

وقالت: باستخدام هذه النصائح، يمكن للحوامل الصيام بطريقة صحية وآمنة خلال شهر رمضان الفضيل، مع الحفاظ على صحتهن وصحة أجنتهن، مشددة على أن الصحة وسلامة الأم والجنين تأتي دائماً في المقام الأول.