صيام مرضى القلب مشروط باتّباع الإرشادات الطبية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أوضحت الدكتورة كارلا سليمان، أخصائية طب الأمراض القلبية في عيادة المستشفى الأمريكي بالبرشا، أن بإمكان مرضى القلب، الذين لديهم وضع صحي مستقر، الصوم دون أن يؤثر فيهم بشكل ضار، خاصة في حال الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، وتناول الأدوية الموصوفة، وضرورة استشارة الطبيب المعالج.

وأشارت إلى أن الصيام لا يزيد من أعراض أمراض القلب الحادة، ولا من خطر الإصابة بها مثل احتشاء عضلة القلب، أو الذبحة الصدرية، أو متلازمة الشريان التاجي، وأن مرضى ارتفاع ضغط الدم الخفيف والمسيطر عليه يمكنهم الصيام بأمان دون أي مشاكل، ودون أن يسبب الصيام زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سيطرة على المرض

ونوهت الدكتورة كارلا بأن تغيير النظام الغذائي في رمضان يمكنه أن يؤدي إلى السيطرة على أمراض القلب، ومنع حدوث المضاعفات، مع ضرورة اتباع المرضى النصائح الغذائية، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتناول الطعام باعتدال، وتجنب الإفراط في وجبتي الإفطار والسحور، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه، وتجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والوجبات السريعة، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

ولفتت الدكتورة كارلا إلى أهمية تناول الحبوب الكاملة، التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب، مع ضرورة تجنب تناول الدهون غير الصحية، التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مثل الزبدة، والسمن،، وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل رقائق البطاطس، أو الكعك أو المثلجات، مع ضرورة تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم، وصدر الدجاج منزوع الجلد، والحليب خالي الدسم.

كما نصحت بتناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تسهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة، وإضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتناول البقوليات، لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، والتقليل من تناول الأطعمة المالحة.

وأشارت الدكتورة كارلا إلى ضرورة زيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً، وتجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، والحرص على توزيعه على دفعات صغيرة بين ساعات الإفطار والسحور، وتجنب العصائر والسوائل الغنية بالسكر، التي تؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول التمر على الإفطار، لأنه يساعد في ترطيب الجسم ويشجع الخلايا على تخزين السوائل والطاقة.