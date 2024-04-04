زكاة الفطر.. مقدارها وحكمها ووقتها

المصدر: البيان

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مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يبدأ الصائمون في إخراج زكاة الفطر.. فما حكمها الشرعي، وما مقدارها، وما الوقت الأفضل لدفعها؟

وفقاً لما أعلنه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في وقت سابق، فهي كما يلي:

أولاً: حكم زكاة الفطر:

معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.

ثانياً: مقدار زكاة الفطر:

(2.5) كغ من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً: 25 درهماً عن الشخص الواحد.

ثالثًا: توقيت إخراج زكاة الفطر:

الأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.