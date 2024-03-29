صلاة المسافر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقول السائل:

أسكن في دبي وأعمل في منطقة المفرق أبوظبي «137 كم» كيف يمكن التعامل في الصلوات؛ لأنه في كثير من الأوقات يدخل وقت الصلاة، وأنا في الطريق ولا يمكن التوقف في الطريق عند أي استراحة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر مع قصرهما في طريق ذهابك بعد أن تغادر عمران مدينة دبي، وكذلك في طريق إيابك ما لم تدخل عمران دبي، ولك أن تأخذ بهذه الرخصة مدة وجودك في أبوظبي، ما لم تكن قد نويت الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، ما عدا يومي الدخول والخروج. أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فأنت في حكم المقيم بمجرد وصولك للبلد المقصود، فلا جمع ولا قصر.

كما يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر مشتركتي الوقت ـ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ تقديماً أو تأخيراً بحسب الأرفق له، ولا قصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر، حيث إن القصر لا يكون إلا في الصلوات الرباعية.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، خلافاً للإمام أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، الذي لم يرَ الجمع إلا في النسك «الحج». ويجوز الجمع كذلك في المطر أو الخوف أو المرض، ضمن شروط مذكورة تفصيلاً في مظانها من كتب الفقه.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي