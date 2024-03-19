قضاء صيام رمضان

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«ابنتي متزوجة وأنجبت في رمضان الماضي، وإلى الآن لم تصم الأيام التي أفطرت فيها من رمضان بسبب الرضاعة، هل تستطيع أن تتصدق بمبلغ مالي مقابل كل يوم أفطرته، وما هو المبلغ المحدد عن كل يوم؟

الإجابة:

ليس عليها كفارة؛ لأنها أفطرت بسبب نفاسها، لكن عليها القضاء عندما تستطيع ذلك، ولا يضرها تأخير القضاء بسبب الإرضاع الذي تعجز معه عن الصوم، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ وضع عن المسافر شطر الصّلاة والصّيام، وعن الحامل والمرضع». وبإمكانها أن تبدأ بقضاء ما فاتها في هذه الأيام، حسب المستطاع، فتصوم في كل أسبوع يوماً أو يومين حتى تكمل ما عليها من القضاء، والله المستعان.