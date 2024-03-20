«الشاحن الأخضر» مبادرة تعزز التنقل المستدام

المصدر: دبي - وائل نعيم

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عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي التنقل الأخضر في الإمارة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة مبادرتها «الشاحن الأخضر»، ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، وقامت الهيئة في العام 2015، بتركيب 100 محطة للشاحن الأخضر في عدة مواقع استراتيجية بإمارة دبي لتشجيع زيادة تبني المركبات الكهربائية. وتوسعت الشبكة لتشمل اليوم أكثر من 380 محطة من محطات «الشاحن الأخضر».

تنقل مستدام

وحرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على تبني حلول التنقل المستدام واستكشاف التقنيات المبتكرة لتعزيز قطاع المركبات الكهربائية عبر العديد من المبادرات ومنها «الشاحن الأخضر»، والذي يمثل وحدات ذكية متصلة من خلال نظام إدارة نقاط الشحن، ويمكن التعرف على مواقع محطات الشحن التابعة للهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وعبر 14 منصة رقمية أخرى.

ويستطيع مستخدمو محطات «الشاحن الأخضر» استكمال كافة مراحل شحن مركباتهم عن طريق اتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم المحمولة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح في محطة الشحن. وتجري الهيئة البحوث والاختبارات الخاصة بالتقنيات الناشئة في مجال التنقل مثل: «الشحن فائق السرعة والشحن المتحرك والشحن اللاسلكي» لتشجيع التنقل الأخضر وتوفير تجربة مبتكرة وذات قيمة مضافة.

أهداف استراتيجية

وتسهم المبادرة في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وشهدت إمارة دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية عام 2023 إلى 25.929 مركبة، وهو ما يترجم ويدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة، كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 13.959 متعاملاً بنهاية العام الماضي.

وتحرص الهيئة على دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 %، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 % من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.