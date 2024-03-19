«ترام دبي».. أيقونة التنقل المستدام

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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يعتبر «ترام دبي» إحدى وسائل النقل العام الصديقة للبيئة، الذي شغّلته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وصمم وفق معايير عالمية تلامس حياة المستخدمين له والسكان المقيمين في أماكن مروره، ويعدّ ترام دبي الأول عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، حيث لا يستخدم الوقود أو الغاز لتشغيله، إنما يشغّل باستخدام التغذية الكهربائية الأرضية، دون الحاجة لأسلاك هوائية على كامل الخط، بحيث لا ينجم عن تشغيله انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والملوثات المصاحبة لعملية حرق الوقود.

ريادة عالمية

وجاء تشغيل «ترام دبي» في إطار تعزيز هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها للارتقاء بالاستدامة، لتصبح من أكثر الجهات الحكومية استدامة في مجال الطرق والنقل عالمياً، والذي تعمل على ترجمته تحت شعار «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، كمنهج عمل، وهي ذاتها الغاية الاستراتيجية الثانية للهيئة، التي بذلت منذ تأسيسها جهوداً كبيرة لتحقيقها، وسخرت جميع الإمكانات والخبرات، لتحقيق مبدأ الاستدامة في مشاريعها وعملياتها، وتوفير خدمات مواصلات موثوقة ومبتكرة.

ولم تتخل هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن سبل الراحة والرفاهية في وسيلة التنقل الفريدة من نوعها مقابل الاستدامة، بل حرصت على تقديم تجربة استثنائية للركاب نظراً لما يتمتع به «ترام دبي» من إمكانيات، حيث يعد أول ترام في العالم يستخدم تقنية الحماية الآلية، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، وهو أيضاً أول ترام في العالم يضم محطات مكيفة للركاب، وأول ترام يضم مقصورات للدرجة الذهبية ومقصورات للنساء والأطفال، وينفرد ترام دبي بمستوى عال من التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات كما يتميز بالفخامة والرفاهية، حيث تم تزويد الترام بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، وتم تزويد بعض محطاته بجسور مكيفة مزودة بمصاعد وسلالم كهربائية، وروعي في المشروع أن يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

راحة وسلامة

ويعد «ترام دبي» أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على طول الخط، دون الحاجة إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وأول ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية لأرصفة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية، ونال ترام دبي جائزة حمدان للحكومة الذكية كأفضل خدمة جديدة في عام 2015.

كما يعتبر «ترام دبي» أحد أكثر مشاريع الإمارة طموحاً، حيث إنه يمثل رمزاً لتقدم الإمارة وحداثتها، وقد أصبح أكثر انسيابية وكفاءة وعنصراً أساسياً في أنظمة السكك الحديدية وشبكة النقل العام في دبي، وله مساهمة كبيرة في جعل وسائل النقل العام خيار التنقل الأمثل لسكان وزوار الإمارة.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.