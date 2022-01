ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في «إنستغرام»، صورة يظهر فيها سموه محتضناً مهراً حديث الولادة، وأرفقها بعبارة: «Help me pick a name for him». داعياً متابعيه لاقتراح اسم للمهر الصغير.