الصحة والسلامة المهنية للمنظومة الاستراتيجية

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يعد مجال الصحة والسلامة المهنية من أهم المجالات في بيئة العمل، والتي تحتاج لجهود مشتركة للحفاظ على الأرواح والمنشآت والممتلكات؛ ولذا لابد من الاهتمام بهذا المجال ووضع خطة استراتيجية تخضع لقوانين الامتثال التخصصية وذلك لضمان تطبيق اشتراطات السلامة بصورة سليمة.

وتقوم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في أي منظمة على أولويات تحدد اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفيرها في المنظمة، إلى جانب تطوير نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الثقافة داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى الالتزام بالنظم والتعليمات التي تم اعتمادها من الجهات المختصة والتي لها صلاحية لذلك وتحديد الأولويات، والتأكد من بناء خطة استراتيجية تتناسب مع واقع العمل.

ومن مهام الصحة والسلامة المهنية: إدارة برنامج السلامة، وقياس وتحليل أي متغيرات سواء الأساسية أو المؤثرة، وقياس وتحليل معدلات الحوادث وتحديد المصادر الداخلية والخارجية لها من البيئة المحيطة بالعمل، وكذلك دراسة الأسباب ومصادر الحوادث، والالتزام بأي إرشادات فنية مطلوبة. إلى جانب التعاون مع الإدارة العليا لإلزام العاملين بالمنظمة على تنفيذ برامج السلامة ومتابعتها واتخاذ قرارات مصححة بصورة تكاملية وبطريقة اقتصادية وإنسانية يراعى فيها العنصر البشري والمادي في بيئة العمل، بالإضافة إلى القيام بالربط بين أساليب ووسائل الصحة والسلامة المهنية وبين النظم الخاصة بإدارة الجودة والخدمات وما يطبق من عمليات تكنولوجية.

وتكمن أهمية قواعد الصحة والسلامة المهنية للمنظومة في كونها تعد مكسباً مهماً للجميع سواء للعملاء أو الموظفين والعاملين والمنظومة وذلك كونها تسهم في وجود إجراءات وخطط تعمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والموظفين وكذلك العملاء، بالإضافة إلى أنها تقلل من حجم الحوادث والإصابات في بيئة العمل داخل المؤسسة، وتحمي العاملين وتحافظ على صحتهم مما يعزز من قدرتهم على تأدية العمل بكفاءة وإتقان، وتوفر مناخاً آمناً للعمل وتحمي الأدوات والمعدات الموجودة في بيئة العمل من الخسارة أو التلف، وتوفير بيئة عمل يستشعر فيها الموظفون والعاملون بالأمان، وكذلك تحافظ على العملاء وأصحاب المصلحة، إلى جانب كسب ثقة عملاء المؤسسة أو المنظمة من خلال المحافظة على جودة المنتجات وحياة العاملين والموظفين.

وتتبع الصحة والسلامة المهنية داخل المنظمة مواصفات عالمية أو محلية معتمدة توثق إجراءات الصيانة والتحقق من السلامة وذلك من أجل تجنب أي إصابات أو حوادث، وتوفر قواعد وتعليمات تسهم في المحافظة على أمن وسلامة الجميع، كما يتم توفير التخزين الآمن والتعامل بطريقة صحيحة مع المواد الخطرة في بيئة العمل، والاهتمام بالنظافة والتعقيم من أجل الحد من انتشار أي فيروسات أو أوبئة مع توفير جميع الأدوات اللازمة من أجهزة طبية وأدوية وإسعافات أولية، والتدريب على أساسيات الإسعافات الأولية، كما توفر الأدوات الخاصة بمكافحة الحريق وتركيب تلك الأجهزة للحرائق.

وتوثق اختصاصات البيئة والصحة بخطة سنوية معتمدة، تتضمن إجراء تفتيش ومراقبة بصفة منتظمة وتسجيل أي مشاكل أو حوادث والإبلاغ عنها لمعالجتها، وتوفير تدريب مستمر وتمارين وسيناريوهات على كيفية تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، وتوفير آلية الإنذار المبكر والاستجابة للشكاوى والبلاغات. وتعتبر أهمية نظم الصحة والسلامة المهنية من أهم الاختصاصات الموجودة في أي مؤسسة، وينبغي وضعها ضمن أي خطط خاصة بأي استراتيجية للمنظومة أو المؤسسة مهما كان مجال العمل.