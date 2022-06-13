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كثير من الناس اعتاد أن تكون حياته خالية من الالتزامات، والضوابط، وبعبارة أدق غير منظمة. إن العمل بلا تخطيط هو ضرب من العبث، وضياع للوقت، إذ تعمّ الفوضى والارتجالية، ويصبح الوصول للأهداف أمراً بعيد المنال. فعلى الرغم مما يحتاجه التخطيط من وقت، وجهد، وتكلفة، إلا أنه يعود بالنفع على الإنسان، وحياته اليومية، فالتخطيط من الأمور المهمة جداً في الحياة الشخصية وذلك من أجل المساعدة بشكل جيد على تنظيم الوقت والقيام باستغلاله بشكل منظم. بالإضافة إلى ذلك فالتخطيط يساعد على عمل طريق واضح أمام الشخص من أجل القيام بعمل توازن مناسب فيما بين تلك الجوانب التي تخص حياته المختلفة. لذلك فإن أهمية التخطيط العام إبراز كل الأهداف التي يتوجب تحقيقها.

اختيار الطريق الواجب اتباعه، والأكثر ملاءمة، وأهمية التخطيط في حياتنا الخاصة تساعدنا بشكل كبير على تنظيم الوقت والقيام باستغلاله بشكل جيد ومنظم، التخطيط يساعدنا على تقليل الشعور بالإرهاق الشديد والتعب، فهو يساعدنا على منح القليل من الراحة في معرفة ما يجب علينا فعله على مدار اليوم بأكمله. وبالتالي فالتخطيط يساعدنا أيضاً على معرفة تلك الأهداف والأوقات التي تساعدنا بشكل جيد على القيام بتحقيق النجاح من خلالها في حياتنا.

وكذلك التخطيط الجيد في حياتنا الشخصية يساعد بكل سهولة على تخطي كل العقبات التي تواجهنا في حياتنا. والتي قد تظهر في حياتنا بشكل مفاجئ، وتجعلنا أشخاصاً قادرين على التأقلم مع كل الظروف التي قد تحيط بنا وتكون جديدة علينا، وبالتالي فهي تجعل منا أشخاصاً قادرين على مواجهه كل العقبات التي تواجهنا.

وتحديد كل الأولويات بناءً على الاحتياجات، والمُتطلَبات. التنبؤ بالمستقبل، ووضع كل الافتراضات، والتنبؤات المتوقع حدوثها. التخطيط في مجال العمل كذلك يساعد بشكل كبير على القيام بكل سهولة بمتابعة مسار العمل وكيفية إدارته بشكل جيد، وكذلك يساعد على القيام بتحديد تلك الأمور التي قد يكون الشخص في حاجة لها من أجل مساعدته بشكل مستقبلي في تحسين مستقبله إلى الأفضل بشكل دائم. خطط وحوّل الأمنيات والأحلام إلى أهداف وإنجازات حقيقية على أرض الواقع.