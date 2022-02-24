ت + ت - الحجم الطبيعي

المستقبل يبدأ من هنا من الإمارات، حيث الاهتمام بالغد، والاستعداد للـ 50، استعداداً للمستقبل.

الإمارات نموذج رائع على تغيرات العصر التي نشهدها يومياً من متغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسكانية وبيئية هائلة، فهي مستعدة لتحديات اليوم، وجاهزة لتحديات المستقبل، عبر استراتيجيات وخطط مدروسة، حتى باتت تسابق غيرها على احتلال الصدارة في مجالات تنموية مختلفة، وتحديداً المجالات المستقبلية.

الاستعداد للمستقبل، ميزة دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تنتظر الغد لتتغلب على تحدياته، بل تستعد منذ اليوم والأمس بوضع كافة السيناريوهات ووضع الخطط والاستراتيجيات لإيجاد الحلول.

وبإعلان افتتاح متحف المستقبل في دبي، والذي يعد أيقونة معمارية الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية سيولد الأفكار الجديدة لمستقبل الدولة ويثري شغف أجيال الحاضر والمستقبل بفضول العلم والمعرفة، حيث يمثل معرضاً دائماً لتجارب متنوعة ومتجددة حول مستقبل البشرية وأهم التقنيات التي تنتظر المجتمعات الإنسانية في العقود المقبلة، كما يمثل المتحف مركزاً فكرياً عالمياً من نوع جديد، ويجسد الخيال البشري الحيوي الذي لا يتوقف عن الإبداع والابتكار.

ويعرض التجارب الملهمة غير المسبوقة لزواره لرسم ملامح مستقبل البشرية ومجتمعات الغد الذكية والمستدامة لأنه المتحف الأول من نوعه على مستوى العالم، كما يوفر للزوار مدخلاً لتجارب ملهمة تأخذهم في رحلة غامرة للمشاركة في تصميم المستقبل والمساهمة في بناء مجتمعات ذكية مستدامة وترسيخ قيم التفاؤل والإيجابية وأخذ زمام المبادرة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

متحف المستقبل سيشكل حاضنة للمستشرفين العالميين وللنخبة العلمية والمعرفية على مستوى المنطقة والعالم، ويعد الأيقونة الأجمل والأحدث التي تضاف لأيقونات العالم الحضارية كمنارة يطل منها على الغد ويشرف من خلال تجاربها ومبادراتها وفعالياتها على المستقبل، ويستقبل المتحف بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 متراً الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والمساهمة في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.