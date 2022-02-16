مهارة التواصل الفعّال

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يعتمد النجاح على قدرة الأفراد على التواصل مع بعضهم البعض باستخدام وسائل وطرق متعددة. ويحدد تفاعلنا مع الآخرين كيف يفهمنا الناس وتعد هذه التفاعلات فرصة لتحقيق أهدافنا. إن التواصل الفعّال من أقوى المهارات التي تساعد على تحقيق الأهداف، سواء أكان ذلك على المستوى الشخصي أم المجتمعي أم الدولي.

ويعزز التواصل الفعّال نجاح الشخص في حياته، ويؤدي إلى تصحيح سلوك الأفراد مع توجيهها إلى الأمور الحسنة المرغوب فيها، فكم يساعد التواصل الفعّال على توحيد أساليب العمل المختلفة، بالإضافة إلى التقريب بين وجهات النظر مما يساعد على مواءمة المفاهيم ووجهات النظر داخل منظومة المجتمع ويسهل من عملية اتخاذ القرارات.

ويساعد التواصل الفعّال على منح الفرد صفة الهدوء وسعة الصدر، مما يجعله شخصاً حكيماً في أفعاله وتصرفاته. يؤدي إلى إطلاق الأحكام السليمة واتخاذ القرارات الصحيحة دون تعصب. ويساعد بشكل قوي وفعّال في نجاح العلاقات سواء علاقات كانت مجتمعية أم علاقات دولية. حيث يمنح الفرد العديد من المهارات المختلفة التي تجعل منه شخصاً ناضجاً وقائداً ناجحاً بين الناس.

كما يساعد التواصل الفعّال على تقليل الخلافات والمشكلات، وذلك لأن سوء التواصل من شأنه أن يتسبب في العديد من المشكلات والخلافات.

ولا تقتصر مهارات التواصل على التفاعل المباشر مع الآخرين. حيث تعتبر القدرة على الكتابة بشكل واضح وفعّال مفتاح التواصل، وتتيح مهارة الكتابة الجيدة أن تنقل رسالتك بوضوح إلى المجتمع أكثر من المحادثات المباشرة. هذه المهارة ضرورية لإيصال المعلومات المعقدة، مثل الإحصائيات أو البيانات التي لا يمكن نقلها بسهولة عن طريق الكلام وحده، كما تمكن مهارة التواصل الكتابي من تسجيل المعلومات، بحيث يمكن الرجوع إليها في وقت لاحق. ويمكن القول إن مهارة الكتابة واحدة من أهم مهارات للتواصل الفعّال.