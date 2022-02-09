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يصبح الإنسان عظيماً، بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان، فالقيم الإنسانية، أخلاقيات ومبادئ سامية، نشأ عليها الفرد. وتتعدد هذه المبادئ، ما بين العدل والحرية والكرامة والمساواة والعطف والرحمة.

ولهذه القيم أثر عظيم في الأفراد، فهي تدعو لنشر المحبة والود والرحمة، وتحض على نبذ الشر والظلم والكراهية. وتدفع الفرد إلى المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، والوقوف إلى جانب الآخرين في السراء والضراء. وإلى الالتزام بحسن الخلق في التعاملات مع البشر جميعهم، دون تفرقة.

وكثيراً ما ينظر إلى من يستخدمون كلمة «الإنسانية»، على أنهم يرقون بأنفسهم إلى مستويات روحية أعلى. وظهرت مؤخراً العديد من المفاهيم المعاصرة، التي أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصطلح الإنسانية، مثل: حقوق الإنسان، والتنمية، والأمن البشري، وأشير إلى الإنسانية في العديد من القوانين في المعاهدات الدولية، حيث إنها تعد مصدراً مهماً للقانون الدولي.

تقوم الأخوة الإنسانية على مجموعة من المبادئ والأسس، من أهمها الوحدة البشرية، التي تزيل جميع الفوارق بين البشر، واحترام حق أي إنسان في العيش بكرامة وحرية وسلام. والمرحلة الراهنة، تتطلب التحرك الجماعي من أجل تعزيز ثقافة الأخوة الإنسانية الدولية، لمعالجة القضايا الدولية الراهنة، التي تهم الإنسان أينما وجد.

وتعمل القيم الإنسانية على التقريب بين الدول والمجتمعات، عن طريق ترسيخ الاحترام المتبادل، والتفاهم وقبول الآخر، وتعمل على الحد من الاختلافات، والحث على رؤية أوجه التشابه والتقارب، لتعميق الاتصال بين المجتمعات والدول.

نحن نعيش في فترة استثنائية غير مسبوقة من التاريخ، ولا بد أن تكون لدينا حلول حقيقية لمعالجة بعض من أكبر المشاكل حول العالم. حان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعي، يأخذ دوراً ريادياً في خدمة الإنسانية.