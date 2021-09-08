«إكسبو 2020 دبي» والتعليم الاستثنائي

يعد «إكسبو 2020 دبي» منارة لتواصل العقول وصنع المستقبل عبر الاستدامة والتنقل والفرص. ويتضمن العرس العالمي معروضات ولقاءات وإبداعات رائدة تأسر العقول. ويعكس سعي الدولة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً، مستقبل ينعم به العالم أجمع بالخير والهناء.

ويعد «إكسبو 2020 دبي» امتيازاً فريداً من نوعه لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون أول دولة في المنطقة تستضيفه، إذ يتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وفعالياته ستكسب الطلبة الزائرين للمعرض المهارات والمعارف، التي كانوا يجهلونها عن الدول المشاركة، من خلال الاطلاع عليها من قرب ما يرسخ في أذهانهم المعلومات ويثبتها، فالحدث وفعالياته ليست اقتصادية فقط بل ثقافية واجتماعية ويلعب طلبة المدارس دوراً محورياً في صنع عالم أفضل للأجيال القادمة، كونهم مبدعي الغد وقادة الفكر في المستقبل.

ويوفر «إكسبو 2020 دبي» فرصة تعليمية لا مثيل لها ستوسع الآفاق وتلهم الطلبة على الابتكار وتمكن استكشاف العوامل الأساسية التي تحقق التقدم في المستقبل، واكتشاف ثقافات وابتكارات البلدان المشاركة.

وتتيح الرحلات التعليمية الاستثنائية لطلبة المدارس من مختلف الأعمار تجربة فريدة من نوعها تحقق لهم نقلة استثنائية في عالم المعرفة، وإلهامهم لكي يصبحوا قوة تحدث تغييراً إيجابياً، إذ تأخذهم إلى عالم الفرص والكون في حركة وعالم الاستدامة وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفتح أعينهم على دورهم في مستقبل الإنسانية، وتكشف عن الثقافة الغنية للدولة ومستقبلها اللامع. هذا الأمر لا بد من أن يغرس في نفوس الطلبة حتى يشبوا عليه. فدولتنا تجسد التسامح قيمة وسلوكاً، وتمثل على أرض الواقع نموذجاً فريداً للعلاقات الإيجابية بين الحضارات والثقافات، فهي دولة تحتضن جنسيات من كل أنحاء العالم يعيشون ويعملون في أمن واستقرار.