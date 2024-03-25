«أم العطاء» لقب يليق بصاحبة الأيادي البيضاء

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في خطوة تعكس التقدير الكبير لمسيرة سموّها، وتؤكد مكانة المرأة لدى المجتمع - عموماً - في شخصها، أعلنت اللّجنة المنظّمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين للجائزة هذا العام.

فور إعلان فوز سموّها ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي وانهالت التهاني والتبريكات بما يعكس المكانة التي تحتلها أم العطاء في قلوب أبناء الإمارات.

فجهود سموها رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز روّاد العمل الخيري والإنساني، ليس على الصعيد المحلي وحسب؛ بل وإقليمياً ودولياً.



لا شك أن هذا الاختيار والتكريم صادف أهله، فرحلة الشيخة هند وقدر عطاء سموّها غير محدود طوال مسيرتها في عمل الخير خلال عدة عقود.

ووفق ما أعلنه الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، فإن اللجنة رصدت بكل وضوح بصمات سمو الشيخة هند بنت مكتوم في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي.

كما تميّزت سموها – ويا له من شرف - بخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، وأمرت سموها بطباعة مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ولعلّ الجائزة تكون فرصة لإلقاء الضوء على بعض مآثر أم العطاء وأياديها البيضاء، فإنني على يقين أن بعضنا لم يكن يعلم أن أول إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كانت على نفقة سموها، كما أعلنت اللجنة في معرض سردها لحيثيات قرارها لشخصية هذه الدورة.

لقد غرست سمو الشيخة هند هذه الشجرة التي نمت بمختلف مجالات الدراسات القرآنية والسّنّة والسيرة النبوية العطرة والثقافة الإسلامية، فضلاً عن رعاية سموها المسابقة المحلية التي تزيّنت باسمها، وأُطلق عليها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، حيث أولت سموها اهتماماً وعناية خاصة بهذه المسابقة التي تشمل فروعاً عدة.

ولم تقتصر عطاءاتها على هذا الجانب فقط، بل تنوّعت لتشمل مجالات أخرى، منها رعاية المرأة والطفولة والأعمال الخيرية والإنسانية ورعايتها المستمرة للأيتام والمحتاجين.

ولعله من قبيل الصدفة الطيبة أن يتزامن اختيار سيدة العطاء مع الاحتفالات بعيد الأم في كافة أنحاء العالم، وفي هذه المناسبة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تهنئة نساء الإمارات وغرّد سموه عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً): «الأمّ أعظم موجود.. وأصعب مفقود.. وأحد أجمل أسرار الوجود.. مصدر الحياة.. وأجمل ما فيها».

وكان قد قال سموّه عن الشيخة هند في تغريدة سابقة «الشيخة هند قدوة في العطاء ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع».