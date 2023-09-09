فخر العرب.. والعودة الميمونة

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يقول عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا» الأمريكية، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، الدكتور فاروق الباز، في حوار مع «البيان»، إن الإمارات أصبحت لاعباً مهماً في اكتشاف الفضاء بكل جدية وإصرار، وهو الأمر الذي أعاد المجد للعرب، وتمكنت الإمارات من وضع اسمها على خريطة القطاع الفضائي العالمي، وأصبح لديها بنية تحتية وبشرية رائعة في فترة وجيزة، الأمر الذي جعلها تستحق لقب سفيرة العرب في الفضاء.

لقد استطاعت دولة الإمارات وبفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادتها الرشيدة أن تدخل التاريخ بإنجاز فضائي مهم يعد هو الأول على مستوى الوطن العربي.. بإطلاق ناجح لمسبار الأمل (مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ) لتكون بذلك أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.. ما جعل أنظار العالم كله متجهة إلى الإمارات منبهرين بقدرة وعبقرية أبنائها ومشيرين إلى أن دولتنا الشابة وضعت قدمها بين أكثر الدول تقدماً في قطاع الفضاء.. وهو الشيء الذي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الدولة الحافل في مختلف المجالات.. ويؤسس لمرحلة مفصلية مهمة وجديدة في قطاع الفضاء الوطني.. لقد تم إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء ليكون أحد الدعائم الرئيسية للدفع باتجاه تأسيس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في الإمارات وهو مؤسسة علمية متخصصة في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة تطلق المشاريع العلمية الطموحة في قطاع الفضاء وتؤهل أجيالاً من المهندسين الإماراتيين وفق أعلى المستويات العلمية.. ويعد رائد الفضاء الإماراتي المهندس الدكتور في تكنولوجيا المعلومات سلطان النيادي صاحب المهمة الفضائية الأطول في تاريخ العرب، والتي امتدت لـ6 أشهر.. أحد تلاميذ هذه المؤسسة العلمية المتميزة في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة.. والذي أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء منذ أيام عودته بنجاح إلى الأرض عقب إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي امتدت لـ6 أشهر.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النيادي بعودته الميمونة.. بعد أن استطاع وبنجاح مبهر ومشرف لدولته والعرب جميعاً، تسخير نفسه، لإنجاز العديد من التجارب العلمية المهمة للبشرية جمعاء.

لقد حقق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نجاحاً في التجارب العلمية بالتعاون مع 25 جامعة محلية وعالمية و10 وكالات فضاء دولية.. حيث نفذ النيادي نحو 19 تجربة بحثية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).. ووكالة الفضاء الأوروبية.. ووكالة الفضاء الكندية.. ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، وأسهم هذا التعاون في إنجاز تجربة «Lumina» الأولى من نوعها لدراسة درجات الإشعاع الفضائي بمحطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إعداد دراسات علمية طبية تشمل دراسة نظام القلب والأوعية الدموية ودراسة مسببات الأمراض في الفضاء.. كما أجرى 200 مهمة بحثية علمية وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء.

استطاع رائد الفضاء الإماراتي أن يلهم الشباب والمتابعين لإنجازاته بأن أبناء الإمارات قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية..

لقد استطاع ابن الإمارات «رائد الفضاء النيادي» أن يسطر في سجل التاريخ مجداً لدولته الإمارات العربية المتحدة وأمته العربية جمعاء.. ويحقق الحلم الذي راود الأب المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في اللقاء التاريخي، عندما استقبل بقصره في منطقة البطين بأبوظبي وتحديداً في 12 فبراير من عام 1976 وفد رجال الفضاء الأمريكي الذي ضم ثلاثة رواد فضاء أمريكيين هم «توماس ستافورد، وفانس براند، ودونالد سايتون، والدكتور فاروق الباز»، الذين زاروا أبوظبي بدعوة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد هذا اللقاء العديد من الرسائل المهمة التي عكست رؤية القيادة وطموح زايد وأكدت أهمية تقدير العلم وأصحاب الإنجازات والإيمان بدورهم في تطور الشعوب والمجتمعات.. قائلاً لهم: «إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان كل ما يريد وما يرغب، وعلى الإنسان بدوره أن يحمد الله ويشكره على ما وهبه من نعم، وأن يراعي الإنسان الجوانب الإنسانية في كل ما يقوم به من عمل. كما عليه أن ينظر إلى البشر كافة بعين واحدة، عين المحبة والأخوة».

تهانينا القلبية لقيادتنا الرشيدة، على ما تحقق من إنجاز مشرف وواعد من دولة الإمارات للعالم أجمع.. وألف شكر وتقدير وتحية «لفخر العرب» رائد الفضاء النيادي على ما حقق من فخر لقادته ولوطنه الإمارات.. وأمته العربية جمعاء.