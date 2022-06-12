نوابغ من دولة الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقد أدرك قادة دولة الإمارات أن الشباب هم عماد التقدم والتنمية في أي مجتمع من المجتمعات، وأن الأمم الناهضة هي التي تستثمر في الشباب، وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم وتوظيف قدراتهم بالشكل الأمثل، لأنهم ثروة الأوطان الأغلى، والمورد الذي لا ينضب أبداً، والمحرك الأساسي لعجلة التطوير والبناء والتقدم في أي بلد وأن الحضارة الإنسانية ارتقت من مراحلها البدائية إلى مراحل النهضة، التي نعيشها اليوم من خلال الابتكار والتسخير الأمثل للموارد والعقول، وأن العالم الذي نعيش فيه اليوم أصبحت فيه حركة العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة، كما لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل، وقد أصبحت مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة الأذكى، والأكثر إبداعاً لاستقطاب هذه المواهب والاستفادة منها لبناء قوتها وتميزها وزيادة تنافسيتها.

في أغسطس 2018 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «المبادرة العالمية لشباب الإمارات»، التي تشرف على تنفيذها «المؤسسة الاتحادية للشباب»، وذلك خلال حضور سموه حلقة شبابية تحت عنوان «دور شباب الإمارات عالمياً»، التي عقدت في مجلس زايد بقصر البحر في أبوظبي، ونظّمتها المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب عالمياً في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش، وبناء الإنسان، وتمكين الشباب، إضافة إلى مد جسور التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين شباب الإمارات والعالم، بينما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام الحالي 2022، مبادرة «نوابغ العرب»، التي وصفها بأنها «أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل».

وتسعى المبادرة إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم علمياً وبحثياً، حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من أجل ذلك.

ونتاجاً لتلك الأهداف والرؤية الحكيمة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وفي إنجاز علمي وحدث هام مشرف للسياسة الإماراتية، فازت دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة، والذي سيتولى إبن الإمارات عمران أنور شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، فيها منصب رئيس اللجنة، وبحسب النظام المعمول به في المؤسسة الأممية، تستمر رئاسة الإمارات للجنة، التي تأسست لأول مرة العام 1959، وتتبع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لمدة عامين 2022 - 2023.

كما، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» منذ أيام عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري أحد أبرز العلماء العالميين في مجال أبحاث الفيزياء النظرية، نظراً لإسهاماته العلمية المتعددة وأبحاثه المتنوعة التي تناولت مجموعة من الظواهر من أهمها الثقوب السوداء في الفضاء، وكذلك استقبل سموه الطالب خميس الجنيبي الفائز بالمركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، مرحباً سموه بهما ومثنياً على ما حققوا من تقدم وإنجاز علمي مشرف لهم ولدولتهم الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل فوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، ويعد أحد أهم العوامل الرئيسية، التي تعزز قوتها الناعمة خلال المرحلة المقبلة، كما يعكس ويرسخ ريادة الدولة في مجال سياسة الفضاء، من خلال قيادة الحوارات حول التحديات الرئيسية، التي تواجه الفضاء العالمي، ويبرز دبلوماسية الفضاء الإماراتية في تسهيل عقد الاتفاقيات الدولية، وضمان الالتزام بالمعاهدات الدولية في زمن التكتلات الجيوسياسية والجيو اقتصادية.

مما لا شك فيه، أن لزاماً علينا، كل من مسؤوليته وواجباته «الأسرة - المدرسة- الجامعة - الأهل والأقارب»، أن ننقل الصورة الحضارية المشرفة لدولتنا وقيمها الأصيلة وثقافتها العربية الغنية وتراثها العريق وأخلاق شعبها وعاداته وتقاليده، إلى شعوب العالم، إضافة إلى بناء جسور التواصل الإنساني والثقافي بين شعبنا والشعوب التي تتطلع إلى الانفتاح على الآخر على مختلف المستويات، لأننا نعيش في وطن يمتلك قاعدة عريضة وراسخة من الشباب الذي يستلهم من مبادئ وقيم توارثها عن الآباء المؤسسين، وأصبحت نهجاً وطنياً أصيلاً في خدمة بلدنا ومحبته، والانتماء إلى أرضه، والإخلاص له، والسعي إلى رفعته، وهي ذاتها التي تحفز الشباب وتدفعهم إلى بذل قصارى الجهد.

هذا النموذج من الشباب الذي نفخر به، هو من سيكمل مرحلة البناء ويقود الإمارات إلى العالمية.. تهانينا ولكل مجتهد نصيب.