التحليل البيئي الرباعي للمنظومة الاستراتيجية، هو أحد الأمور التي يبحث فيها الكثيرون، بهدف التعرف إلى المزايا التي يحققها في أداء المنظمات، يعتبر التحليل البيئي واحداً من أفضل الأدوات المعتمدة في تحليل وضع المنظمة الحالي، والتخطيط الجيد للمستقبل، ويعتبر مفهوم التحليل البيئي الرباعي للمنظومة الاستراتيجية، عبارة عن أداة لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للمنظمة، كما يسهم في توضيح الفرص والتهديدات التي تتعرض لها المنظمة، من خلال تحليل كافة الجوانب، ما يجعل منه أحد أهم الأدوات العملية التي تستفيد منها المنظمة في تحليل الظروف الحالية والمستقبلية، والتنبؤ بها، لوضع خطة أفضل تكفل تحقيق أهداف المنظمة.

تظهر أهمية التحليل الرباعي، في كونه أداة قوية تسهم في صياغة واختيار الاستراتيجيات المناسبة للمنظمة وعملها، وفي ما يلي فوائد التحليل الرباعي للمنظومة الاستراتيجية:

1. يساعد في بناء منظمة قوية، قادرة على التصدي للصعوبات والمشاكل التي تواجه المنظمة خلال تنفيذ أهدافها، ومصدر هام لتحديد أهداف التخطيط الاستراتيجي.

2. التعرف إلى الماضي والحاضر والمستقبل، ووضع الخطة المستقبلية لعمل المنظمة، وتخفيف الآثار الناتجة عن نقاط الضعف على المنظومة الداخلية، ووضوح لدرجات الاستجابة.

3. التعرف إلى الكفاءات الأساسية الناجحة داخل المنظمة.

4. يساعد في التعرف إلى نقاط القوة للمنظمة، وتحقيق أقصى استفادة منها، والكشف عن نقاط الضعف الموجودة، وتحويلها لتكون في صالح المنظمة.

5. يساعد التحليل الرباعي في التعرف إلى حالات الطوارئ، ووضع الخطط البديلة للمنظمة.

عناصر التحليل الرباعي للمنظومة الاستراتيجية

1. نقاط القوة

تمثل نقاط القوة في المنظمة الكفاءات الأساسية للعمل، وكافة العوامل الاستراتيجية التي تؤثر في احتمالية نجاح مشروع معين، وأيضاً المجالات التي يتميز فيها النشاط التجاري بمعدل أكبر من الأعمال الأخرى المشابهة.

2. نقاط الضعف

نقاط الضعف لأي منظمة، هي تلك العناصر التي تعمل على تقليل احتمال نجاح المنظمة، وفي الوقت نفسه، تمنع المنظمة من تأدية العمل المراد تنفيذه بالشكل المطلوب، وينبغي على المنظمة أن تعمل على تحسين نقاط الضعف لديها، حتى تتمكن من المنافسة مع المنظمات الأخرى، ويمكن تلافي الآثار الناتجة عن نقاط الضعف، من خلال تحويلها إلى نقاط قوة.

3. الفرص المتاحة للمنظمة

الفرص المتاحة، هي العوامل الخارجية التي تحيط بالمنظمة، ويمكن الاستعانة بها في إعطائها ميزة تنافسية، حيث تمنح المنظمة الفرصة الجيدة للزيادة والاستفادة من الأعمال التجارية المختلفة، وتتضمن هذه الفرص عوامل خارجية، كالتغييرات في اللوائح الحكومية وغيرها.

4. التهديدات

هي التي تسبب أضراراً للمنظمة، وتختلف التهديدات باختلاف طبيعة عمل المنظمة، ومنها حدوث تغييرات كبيرة في تفضيلات العملاء، وظهور منافس جديد وقوي يؤثر في وضعك، وزيادة التكاليف التشغيلية، وحدوث تغييرات في اللوائح.

لا شك في أهمية مشاركة قيادة المنظمة في عملية التحليل البيئي الرباعي، وذلك باعتبارها مهمة شاقة، يصعب ترك زمامها للآخرين، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بقادة المنظمة فقط، فإذا كنت ترغب في تحقيق نتائج جيدة، يجب أن تقوم بإشراك جميع الأشخاص الذين يمتلكون خلفية عن طبيعة العمل، ووجهات نظر مختلفة عن المنظمة، وأن يكون التحليل بسيطاً، وبعيداً كل البعد عن التعقيد أو الصعوبات، والاعتماد على الواقعية.

التحليل الرباعي وتقييم استراتيجية المنظمة، حيث يفضل أن تقوم المنظمة بالتحليل الرباعي، بهدف تقييم الاستراتيجية الخاصة بالمنظمة، بداية من التحليل الرباعي الجديد بصفة مستمرة، بعد انقضاء فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهراً، وذلك بسبب حدوث تغييرات مستمرة بين الحين والآخر.