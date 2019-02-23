كيف تصبح مدققاً داخلياً معتمداً في الإمارات؟

عندما يقرر شخص ما أن يجعل من التدقيق الداخلي مهنة له أو لها، فإن من أولى الخطوات المهمة التي يتوجب عليه القيام بها هي الشروع برحلة للحصول على شهادة لمزاولة المهنة، فالمؤهل التعليمي يزودنا بالأساس اللازم لدخول هذا العالم الكبير، إلا أن شهادات مزاولة المهنة التي يقدمها المعهد العالمي للمدققين الداخليين هي حقاً ما يميز المدقق المهني.

وهناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للحصول على تعيينات رسمية، لكن من أهمها المساعدة في كسب احترام أقراننا وزملائنا، علاوة على إضافتها القيَّمة من خلال تعزيز معرفتنا وغرس الثقة في نفوسنا، وهو الأمر المؤكد خلال سنوات التكوين الأولى، إلا أن ما لا يدركه الكثيرون هو أن احتمال استدعاء مدقق داخلي مهني لإجراء مقابلة عمل هي أعلى بكثير مما هو لدى المدقق المتدرج، وهو ما ينطبق أيضاً على احتمالات الترفيع والنمو.

ويقدم المعهد العالمي للمدققين الداخليين العديد من الشهادات، وأكثرها تميزاً، ألا وهي شهادة المدقق الداخلي المعتمد التي تعد المؤهل الأهم المعترف به عالمياً على صعيد المدققين الداخليين، والتي يعد الحصول عليها إنجازاً عظيماً. ويوفر المعهد شهادة المدقق الداخلي المعتمد منذ أكثر من 40 عاماً، ولديه أكثر من 150000 مهني معتمد.

ويوجد في جمعية المدققين الداخليين في الإمارات أكثر من 20% من الأعضاء الحاصلين على شهادة مدقق داخلي معتمد. ولمصلحة العالم الناطق بالعربية، فقد قامت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات بالتعاون مع جمعيات عربية بترجمة مؤهل المدقق الداخلي المعتمد إلى اللغة العربية التي أصبح المعهد العالمي للمدققين الداخليين يقدمها منذ ذلك الحين، وهو ما مكّن العديد من المدققين الناطقين بالعربية من الحصول على شهادة مدقق داخلي معتمد.

وكان المعهد العالمي للمدققين الداخليين قد بدأ قبل بضع سنوات بتقديم شهادة تأهيل رائدة للقادة في مجال التدقيق، حيث يتيح برنامج الاعتماد هذا، الذي يطلق عليه «مؤهل القيادة في التدقيق الداخلي»، للمدققين الداخليين تولي أدوار قيادية في مؤسساتهم، وإثبات مهاراتهم التنظيمية وأخلاقياتهم وقيمهم.

ويضع هذا المؤهل القادة في مجال التدقيق بوصفهم الجيل الجديد من القادة المبتكرين القادرين على دفع أنشطة وفرق التدقيق إلى المستوى التالي، وإحداث تغييرات لتلبية المتطلبات المتزايدة لأصحاب المصلحة، علاوة على تصدر ناصية بيئة العمل المتطورة باستمرار.

وقد تم اختيار الإمارات من قبل المعهد العالمي للمدققين الداخليين لاختبار برنامجها التجريبي لدى إطلاق هذا المؤهل. وكونها واحدة من أحدث فروع المعهد العالمي للمدققين الداخليين سناً لكن أكثرها نشاطاً، فقد كانت جمعية المدققين الداخليين في فخورة بإنجازاتها وبالتقدير الذي حازت عليه.

وهنا، أودّ بكل صدق أن أحثّ جميع المدققين على الحصول على شهاداتهم المهنية، سواء كانت شهادة المدقق الداخلي المعتمد أم مؤهل القيادة في التدقيق الداخلي، أم أي من الشهادات الأخرى التي يقدمها المعهد العالمي للمدققين الداخليين. وتقدم جمعية المدققين الداخليين فرص التدريب اللازمة للحصول على العديد من برامج الاعتماد، باللغتين الإنجليزية والعربية.



* رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين