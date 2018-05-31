الإمارات.. ريادة بلا حدود

نجاحات ريادية، وإنجازات تعانق نجوم السماء، وطموحات لا تتوقف، هذه هي الإمارات، هكذا أرادها زايد، وهكذا يواصل أبناؤها الطريق نحو ريادة المستقبل بدعم كبير من قيادتها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحفيز مستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

بارك محمد بن راشد ومحمد بن زايد، أمس، لشباب الإمارات إنجازهم الجديد والكبير، بإعلان «الياه سات» عن نجاح مهمة القمر الصناعي «الياه 3»، بعد النجاح الكامل للاختبارات اللازمة لتشغيل خدمات القمر الصناعي، ليلامس أبناء الإمارات بطموحاتهم عنان السماء، ويؤكدوا للعالم أنهم لا يعرفون سقفاً لأحلامهم والعمل على تحقيقها.

ريادة تمنح شبابنا مزيداً من التحفيز، فهم كما يصفهم محمد بن راشد: «أبناء الإمارات اليوم يعانقون نجوم السماء إنجازاً وطموحاً وأداء. هكذا أرادهم زايد»، مستبشراً سموه بأننا «نملك أكبر قطاع فضائي فعّال في المنطقة.. وقريباً يصل أول مسبار عربي إماراتي للمريخ».

كما يهنئهم محمد بن زايد بهذا النجاح الذي يأتي «بمشاركة وإدارة عقول إماراتية طموحة، إنجاز جديد يجسّد رؤيتنا لبناء غد أفضل لأبنائنا والبشرية جمعاء»، مشدداً بالقول: «سنواصل دعم شبابنا الطموح ومؤسساتنا الوطنية، للاستثمار في تطوير التقنيات والاستفادة منها، لما فيه خدمة أهدافنا الاستراتيجية ومنفعة شعوب العالم».

نجاح الإمارات نجاح للعرب جميعاً، ونجاح لخير البشرية جمعاء، ورسالة مضيئة مفادها أن تحقيق الأحلام ممكن مهما بلغت، ما دام وراءها قيادة تدعم وتشحذ الهمم، وشعب يبذل أقصى طاقاته، ويقدّم التضحيات في كل مواقعه لرفعة وطنه، في قصة تلاحم تصنع المعجزات.