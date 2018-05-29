عهد الإمارات.. ملحمة انتصارات لأمن المنطقة

بشائر نصر كبير، ينتظرها اليمن وشعبه الشقيق، وبوادر تغير استراتيجي في معطيات المعركة على الأرض، تلوح في الأفق لتقرب اليمن من استقراره المنشود.

انتصارات يسطرها أبناء اليمن الشقيق، بدعم قوي من الدول التي تحملت مسؤولياتها في حفظ أمن المنطقة بصدق وشرف، وتآزرت في تحالف الخير لرد اليمن إلى أهله ممن حاول اختطافه لصالح قوى الفوضى الإقليمية.

هذا هو النهج الذي تحركت من خلاله الإمارات ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، وبإسناد بحري وبري وجوي كبير من قواتنا المسلحة، وما قدمه أبناء قواتنا البواسل من بطولات ملحمية على أرض اليمن، نهج نصرة الشقيق، والوقوف إلى جانب الحق، وتحصين الأمن القومي العربي، الذي يعتبر كلاً لا يتجزأ، من كل من يريد العبث به وزعزعة استقرار أي من دوله.

تجدد الإمارات عهدها اليوم لإكمال المهمة في اليمن بعودة الدولة والاستقرار لأهله، دون أن تلتفت إلى أي إساءات مغرضة تنطلق وسط الانتصارات في محاولات بائسة لحرف البوصلة عن اتجاهها، فيما يثبت أنها إساءات وحملات مريبة وتصرفات سفيهة وعاجزة. يثبت التاريخ كل يوم أن الإمارات كانت عند عهدها بنفيس ما قدمته من دماء أبطالها البواسل في معركة الحق على أرض اليمن، وبأياديها البيضاء التي تمتد إلى إغاثة أبناء اليمن الشقيق في جميع مناطقهم، للتخفيف من معاناتهم وسط انتهاكات ميليشيات إيران، ومساعدتهم لمواجهة آثار الحرب والكوارث الطبيعية. هذا هو عهد دولتنا، ولن تثنيها عن عهدها الصادق، سهام الفاجرين.