«عين أصابت رونالدو»

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فوز العين وتأهله المثير لنصف نهائي بطولة آسيا، حديث الشارع الرياضي على مستوى القارة، فهو تأكيد جديد على أن الفريق يسير وفق استراتيجية أعلن عنها قبل المشاركة، وهي التطلع للمنافسة في البطولة، في ظل الإمكانات التي تتوفر له، فهو أكثر أنديتنا تألقاً بالنتائج، وأكثر من مثّلنا، وتأهله رفع من رصيدنا القاري لعدد مقاعد الكرة الإماراتية، واليوم، لا بد لاتحاد الكرة وكل الهيئات الرياضية، أن تعمل سوياً من أجل مساندة الفريق وتهيئته التهيئة النفسية والمعنوية، من أجل مواصلة الانتصار، فالمباراة المرتقبة التي تتنظر «الزعيمان»، عقب تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي، بفوزه 2 - 0 على منافسه الاتحاد في إياب دور الثمانية، ليصل إلى 28 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، وبهذا الفوز حطم فريق الهلال الرقم القياسي «العالمي» المسجل باسم فريق ذا نيو سينتس الويلزي، الذي تمكن في موسم 2016-2017، من تحقيق 27 فوزاً متتالياً في مختلف البطولات، وذلك بعد أن ظفر الهلال بفوزه رقم 28 توالياً في مختلف البطولات، والهلال من الأندية العريقة الكبيرة، نقدر مكانته كفريق يلعب الكرة الجميلة، كما أننا نشجع ونحب نادينا العين، حيث ستكون المواجهة حاسمة بين أفضل فريقين بغرب القارة، ونأمل أن نرى ونستمتع بالمواجهة، ونبدأ العمل الدؤوب، إذا كنا نريد تجاوز فريق بحجم الهلال، في أبريل المقبل، حيث اللقاء المرتقب، متمنياً أن يواصل ممثلنا تألقه، بعد أن أصاب تكتيك «العين»، النجم كريستيانو رونالدو، ولم يتركه يلعب براحته.

لاحظت في مباريات بطولة آسيا تكهرب الأجواء داخل وخارج الملعب، ولعبت بعض وسائل الإعلام الحديث دوراً في توتر الأجواء، لذا، نطلب من إداريينا، مراعاة هذه الحالات، التي تكررت خاصة من نجوم كبار..! والله من وراء القصد