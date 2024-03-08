«بشرة خير»

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تباشير الخير هلت مع اقتراب شهر الخير بعد الإعلان عن رؤية القيادة الحكيمة، فقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي - دبي، تصاميم الاستاد الجديد لنادي شباب الأهلي - دبي في منطقة الروية الثالثة، والاستاد الجديد لنادي الوصل في منطقة الجداف، وهي خطوة كبيرة تهدف منها الإمارة، كما عودتنا، جذب أنظار العالم في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة، وهذه البشرى عيدية مبكرة للرياضيين ، فقد كنا نحتاج إلى ملاعب ومنشآت رياضية جديدة تتزامن مع تطور بقية الملاعب بالدولة والمنطقة، وهذا القرار ليس إلا دليلاً على أهمية دور الرياضة المستقبلي وفق منظور حكيم يقوده رياضي، وفارس وبطل.

ويتميز الاستادان بتصاميم عصرية حديثة نستطيع عبرها استضافة أكبر البطولات برغم استضافتنا من قبل مونديال الشباب وكأس الأمم الآسيوية وغيرها من الأحداث والمناسبات، ولكن مع هذا القرار والتطورات يمكننا أن نفكر باستضافة أحداث أكبر، فمثل هذه المشاريع تعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا بشأن تطوير وتكريس التميز للقطاع الرياضي في دبي.

هذه الخطوة المهمة تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع بهدف تعزيز مكانة دبي على الخارطة الرياضية الدولية، كما يعكس المشروع أهمية الرياضة، فقد عرفت دبي أحدث الملاعب منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واليوم تتجدد الأفكار بحرص القيادة على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارسة الرياضة، وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى، فهنيئاً لنا بهذه القيادة التي تؤمن بأهمية دور الرياضة كرافد من روافد التطور والتغيير. والله من وراء القصد