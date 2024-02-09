كتابة التاريخ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل المنتخب القطري الشقيق، حامل اللقب، مسيرته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة كأس آسيا، بعد بلوغه المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره الإيراني في مباراة مثيرة وحماسية وسريعة من الطرفين، وبرغم البداية الإيرانية القوية إلا أن عزيمة وإصرار لاعبي العنابي قادتهم إلى الفوز ليتحقق الحلم العربي ويتأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية مساء السبت على استاد لوسيل، في مواجهة مع نظيره الأردني الذي تأهل في يوم مشهود للكرة العربية متخطياً المنتخب الكوري الجنوبي.

البلدان يحملان لواء العرب في النهائي بعد نجاحهما في تخطي عمالقة آسيا وآخرهم منتخبا كوريا الجنوبية وإيران اللذان كانا من أقوى المرشحين قبل انطلاق المنافسات، إلا أن مقدرة وكفاءة لاعبينا العرب أطاحت جميع التوقعات.

بالروح العالية والتكتيك الناجح نجح المدربان العربي المغربي «عموته» في قيادة المنتخب الأردني لنهائي تاريخي، رغم فترته القصيرة التي لم تتجاوز الستة أشهر، كما نجح الإسباني لوبيز في قيادة قطر للنهائي رغم أنه تولى مسؤولية العنابي منذ 40 يوماً فقط.

تخطى المنتخب القطري عقبة الدور نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، ليخوض النهائي الثاني له في تاريخ مشاركاته العشر في البطولة القارية التي بدأ مشواره فيها عبر النهائيات التاسعة بالكويت قبل 44 سنة.

العنابي والنشامى ينتظران اللقب في إنجاز يسجل للتاريخ، بين لقب ثانٍ على التوالي للمنتخب القطري وبين لقب أول للمنتخب الأردني.. والله من وراء القصد