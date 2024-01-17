نيران مانشيني

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أكتب هذه الزاوية قبل لقاء المنتخبين الخليجيين الشقيقين السعودي والعماني في أولى مبارياتهما بكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، فقد شهدت الساعات الأخيرة قبل اللقاء مفاجأة من المدرب الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عندما أعلن أمام وسائل الإعلام عن أسباب استبعاد ستة من نجوم الأخضر الذين يغيبون عن التشكيلة المشاركة في البطولة، موضحاً أنهم أرادوا فرض شروطهم عليه وهو ما يرفضه لذا لم يستدعهم للبطولة.

نفى اللاعبون ما قاله المدرب وطالبوا بفتح تحقيق في ذلك!! لتتحول القضية إلى نقطة ساخنة ما بين النفي والتأكيد!.

كل ما نتمناه أن تُعالج الأزمة وأن تُفتح صفحة جديدة ، والجلوس بهدوء لمعرفة من المخطئ وكيفية التعامل معه، ونحن نعلم أن «أهل مكة أدرى بشعابها».

يعز علينا أن نرى هكذا أموراً تحدث داخل معسكرات المنتخبات ، فسياسة «لي الذراع» غير مقبولة أصلاً، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل الوطن ورفض النجوم تعليمات المدربين - إذا صح - يجب أن لا يمر مرور الكرام ويجب أن تكون للإدارة كلمتها في فصل وحسم هكذا قضايا ساخنة، حتى يعود الاستقرار للمنتخب السعودي، علماً أن الكرة السعودية تتمتع بكفاءة إدارية تستطيع التغلب على هكذا أزمات.

تمنياتي أن نرى الاستقرار في كافة معسكرات المنتخبات لكي نستمتع بأداء النجوم..والله من وراء القصد