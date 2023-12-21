يوم ينتظره الأبطال    

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اليوم موعدنا مع الحفل الكبير برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث تنظم الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن سنة 2022 في نسخته السابعة عشرة، في قاعة مبادلة «أرينا» في أبوظبي، وسيتم في الحفل تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من 9 اتحادات رياضية.

يأتي في إطار الحرص من القيادة على تشجيع أبنائنا من الحاصلين على الإنجازات الرياضية، والذين سيتم تكريمهم في حفل كبير في مشهد رائع يحمل معاني كبيرة، من منطلق أهمية الوفاء للرياضيين الذين نالوا الميداليات والمراكز الأولى في المشاركات الخارجية، نحن محظوظون بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي لا تتأخر في تكريم أبناء الوطن في مثل هذه المناسبات الكبرى.

إنه تأكيد على أهمية هذه المكرمة الجديدة من منطلق أهمية تقدير أصحاب الإنجازات في تطوير مستوى الرياضة، وهذا التكريم الذي ينتظره الرياضيون سنوياً جاء في الوقت الذي أصبحت فيه رياضة الإمارات تحقق النجاحات تلو الأخرى.

والمكرمة لم تغفل دور الأبطال، حيث جاءت التوجيهات واضحة بضرورة تثمين جهود المكافحين بصورة مناسبة، وهذه سياسة حكيمة من قادتنا الذين يولون رياضيينا اهتماماً كبيراً ويدفعونهم لبذل الجهد من أجل الظهور بالصورة اللائقة في المسابقات الرياضية، ومن ثم تطوير أنفسهم للوصول إلى مستوى اللاعبين الذين يمثلون بلادهم في المحافل الدولية.

والمكرمة ليست غريبة على قادتنا الذين عودونا دائماً على مبادراتهم الطيبة وتحفيز شباب الوطن لمزيد من العطاء لما فيه صالح وطننا ونهضته في كل المجالات، كما أنها تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه رياضتنا في ظل السياسة الخاصة لهذا القطاع المهم على ما حققوه من إنجازات رائعة رفعت علم الإمارات عالياً خفاقاً، فقد تلقى الوسط الرياضي قرار التكريم بسعادة، تزامناً مع توجهات الدولة وقيادتها الرياضية نحو تشجيع المبدعين.. والله من وراء القصد.