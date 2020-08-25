عيادة متنقلة من حاويات الشحن

المصدر: مات سميث

يقود شابان من القاهرة مشهد هندسة العمارة باستخدام حاويات الشحن في مصر من خلال تحويل هياكل معدنية يبلغ طولها 20 قدماً إلى أبنية مختلفة مثل المطاعم المؤقتة ومكاتب الشركات.

والآن استغل الثنائي مواهبهما لإنشاء مركز طبي متنقل يمكن نقله إلى أي مكان وتنصيبه بسرعة في المناطق الحضرية والريفية، حيث يصعب الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة ويصعب العثور على الأطباء.

وفي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، يمكن أن تكون هذه العيادة المتنقلة التي تُدعى «Q-MED» هي المنقذ للعديد من المرضى حسبما أوضح يوسف فرج الشريك المؤسس لشركة «Qubix».

وقال فرج، الذي يشغل أيضاً منصب مدير العمليات بالشركة: «سيحصل المرضى على رعاية صحية احترافية وعالية الجودة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يستغلون الفرصة لاقتحام أسواق وتركيبات سكانية جديدة ومنقوصة من الخدمات مقابل استثمار بسيط نسبياً من جانبهم».

يُعد توسيع نطاق الخدمات الطبية في مصر أمراً بالغ الأهمية: إذ تحتل البلاد المركز 63 في تصنيف منظمة الصحة العالمية على الرغم من الإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة للحد من وفيات الأطفال وزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الحكومية.

وتجري شركة Qubix محادثات مع مؤسسات الرعاية الصحية وموردي المعدات الطبية لنشر العيادة المتنقلة Q-MED في جميع أنحاء مصر.

وقال فرج البالغ من العمر 28 عاماً: «عيادة Q-MED هي مكان مجهز بالكامل وجاهز للاستخدام الفوري ومزودة بالمعدات الطبية اللازمة لتقديم أي خدمة طبية، من طب الأسنان إلى الطب العام».

ويُعد فرج وشريكه كريم رفلة (27 عاماً) صديقين مقربين منذ أن كانا طفلين. وبعد التخرج في الجامعة، عمل الشابان في شركتي عائلتيهما قبل أن يقررا إطلاق شركتهما الخاصة عام 2016. وبعد أن استلهما الفكرة من المباني المصممة باستخدام حاويات الشحن التي رآها رفلة عندما كان يدرس في لندن، قرر الثنائي شحن إحدى هذه الحاويات إلى الفناء الخلفي لمنزل فرج.

وأردف فرج قائلاً: «لم تكن لدينا خلفية هندسية في تلك المرحلة ولم تكن لدينا حرفياً أي فكرة عما كنا نفعله».

ومع ذلك أظهر فرج ورفلة قدرتهما على التعلم سريعاً. ففي غضون أربع سنوات، تحولت الشركة من مجرد فكرة خاملة إلى تسليم أكثر من 200 مشروع قائم على حاويات الشحن وتوظيف فريق من المصممين والمهندسين ومندوبي المبيعات والعمال المهرة.

وقال فرج: «الشيء الوحيد المشترك بيني وبين كريم هو أننا كنا دائماً نتوق منذ صغرنا إلى الحرية والاستقلال. كنا نعلم دائماً أننا نريد فعل شيء خاص بنا وكنا مُصرّين على أننا لا نرى أنفسنا نعمل في وظائف تقليدية».

تكلفة أقل

يمكن لشركة Qubix أن تصمم أي نوع من المباني يطلبه العميل، ولكن أكثر المشروعات طلباً هو منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة والمكاتب ذات الأحجام المختلفة.

وتوصل الشركة هذه الوحدات إلى جميع أنحاء مصر على الرغم من تركز المبيعات في العاصمة القاهرة وشمال البلاد. تتلقى Qubix أيضاً طلبات من أمريكا الشمالية وبقية دول الشرق الأوسط.

وأوضح فرج أن حاويات الشحن «تسمح لنا ببناء أسرع وأقل تكلفة وبطريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة والوقت مقارنةً بالأساليب التقليدية».

من جانبه، يرى فرج أن هذه المزايا تجعل الوحدات -التي يمكن تركيبها معاً- هيكلاً مثالياً للمنازل السكنية؛ ما يوفر حلاً منخفض التكلفة لأزمة الإسكان المزمنة في مصر. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، تحتاج البلاد على الأقل إلى 3 ملايين منزل إضافي بأسعار في المتناول.

وأضاف فرج قائلاً: «نحن نطلق العنان لخيالنا ليقود طموحاتنا؛ لذلك لدينا رؤية جريئة للتوسع. نحن بصدد توسيع خطوط منتجاتنا ونطاقنا الجغرافي وإنتاجنا وشراكاتنا الاستراتيجية على محلياً وخارجياً».

وتابع: «ما يعجبني في Qubix هو أننا نضع الابتكار وحل المشكلات في المقام الأول، ثم يأتي التنسيق الرائع للعمليات المصممة والمنسقة للتأكد من أن هذه الإبداعات ترى النور وتغير بالفعل الطريقة التي يفعل بها الناس الأشياء».

واختتم حديثه قائلاً: «تساعد حلولنا المبتكرة الناس للحصول على حياة أفضل أو للعمل بشكل أفضل وهذه هي الهوية التي أردناها للعلامة التجارية Qubix».

* باحث اجتماعي