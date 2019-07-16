ريادة الأعمال... عشرة أعوام من الازدهار

المصدر: راشيل ماك آرثر - باحثة اقتصادية

قطعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شوطاً طويلاً في ريادة الأعمال لتضع نفسها على الخريطة العالمية لهذا المجال. ويُلقي مؤتمر «عرب نت بيروت» الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية التي شهدتها المنطقة في هذا المجال على مدى السنوات العشر الماضية.

قامت شركة عرب نت، التي احتفلت خلال مؤتمر عرب نت بيروت في يونيو 2019 بمرور عشرة أعوام على إنشائها، بتوسيع نطاق عملها لتنطلق من مقرها الرئيسي في بيروت لتصل إلى دبي والرياض والكويت. وسلطت الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات والرؤى المتعمقة على المستوى الإقليمي، الضوء على بعض من أهم الإنجازات التي حدثت في منظومة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار العقد الماضي. كم تتذكر منها؟ نسرد فيما يلي مجموعة من تلك الإنجازات:

2009: ياهو تستحوذ على مكتوب

في واحدة من أكبر الصفقات في المنطقة حتى الآن، قامت شركة ياهو في أغسطس 2009 بشراء الموقع الإلكتروني الأردني «مكتوب دوت كوم»، الذي أسسه سميح طوقان وحسام خوري في 1999، وذلك مقابل 164 مليون دولار. كان موقع مكتوب أول موقع على مستوى العالم يوفر خدمة بريد إلكتروني مجانية على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، والذي شهد نمواً كبيراً مع الوقت ليصبح بوابة إعلامية كبرى تضم 16.5 مليون مستخدم.

2010: إرساء شركة «شركاء المبادرات في الشرق الأوسط»

قام وليد حنا بتأسيس شركة «شركاء المبادرات في الشرق الأوسط» في بيروت، وهي شركة ذات رأسمال مُخاطر تستثمر بالمراحل الأولى للشركات مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق. وتُعرف الشركة بأنها أكبر شركة صاحبة رأسمال مُخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قامت حتى الآن بإرساء 64 استثماراً، من بينها ذا لاججيري كلوزيت وماجنيت، وفولت لاينز.

2010: إطلاق منصة ومضة

حققت منصّة ومضة شهرة واسعة، حيث تسعى هذه المنصة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرا لها إلى تسريع وتعزيز البيئات الحاضنة لريادة الأعمال في العالم العربي.

قام فادي غندور وحبيب حداد بإطلاق منصة ومضة، واتسع المشروع ليضم «ومضة كابيتال» وهو عبارة عن صندوق رأسمال استثماري تم تدشينه في عام 2014 بالإضافة إلى برنامج الزمالة يحمل اسم ومضة إكس.

2011: تأسيس شركة فلات 6 لابز القاهرة

استطاعت شركة فلات 6 لابز مصر، وهي عبارة عن برنامج وشركة لتسريع إقامة المشروعات الناشئة على المستوى الإقليمي وتوفير التمويل التأسيسي لها، أن تنطلق في عملياتها لتصل إلى جدة وأبوظبي وتونس وبيروت والبحرين.

وتدير الشركة أربعة صناديق تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون دولار، وتقدم التمويل التأسيسي للمشروعات الناشئة. تأسست شركة فلات 6 لابز على يد نفس مؤسسي شركة سواري فنتشرز، وتلقت حتى الآن أكثر من 15 ألف طلب لتأسيس شركات ناشئة من جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

2012: ظهور خدمة أنغامي

قرر رائدا الأعمال اللبنانيان إيدي مارون وإيلي حبيب تقديم خدمة بث الموسيقى لمنافسة منصات خدمات موسيقية عالمية مثل ايتونز، وذلك من خلال توفير كم هائل من الموسيقى العربية والعالمية. (قامت آبل لاحقاً بمضاعفة حافظة الموسيقى العربية). جمعت أنغامي حتى الآن تمويلاً يصل إلى 14.3 مليون دولار علاوة على حصولها على تراخيص عرض المحتوى الموسيقي من كبرى الشركات الإقليمية المنتجة للألبومات الموسيقية مثل: روتانا، وبلاتينوم ريكوردز، ويونيفرسال.

2012: موقع الفيسبوك يصل إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كان عام 2012 هو عام الوصول الفعلي لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى المنطقة، حيث شهدت دبي افتتاح المكتب الأول للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الخطوة التي أتت بنتائج إيجابية.

بعد افتتاح شركة الفيسبوك أول مقارها المحلية في المنطقة، شهدت قاعدة المستخدمين النشطة لهذا الموقع الخاص بالتواصل الاجتماعي - وفقاً لتقرير صدر منذ عامين - التي سجلت 45 مليون مستخدم زيادة كبيرة قدرها 264٪.

2013: إطلاق قمة رايز أب في مصر

نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي، كانت لدى الشباب المصري في ذلك العام نظرة تشاؤمية عن المستقبل، الأمر الذي دفع عبد الحميد شرارة وكون أودونيل إلى محاولة تغيير ذلك الواقع، ولذلك قاما بتنظيم قمة رايز أب، والذي يوصف بأنه أكبر حدث لريادة الأعمال والابتكار على مستوى مصر.

وفقاً لمجلة «انتربرينور الشرق الأوسط»، فقد حققت قمة رايز أب في العام الأول عوائد بلغت 600 ألف جنيه مصري (33 ألف دولار). وتعاظمت هذه العوائد بعد ست سنوات لتصل إلى ما يقرب من 23 مليون جنيه مصري (1.25 مليون دولار).

2015: انطلاقة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بهدف زيادة مبيعات الإعلانات وتعزيز الشراكات، افتتحت شركة تويتر مقراً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. قام الرئيس التنفيذي جاك دورسي هذا الشهر بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة لإطلاق المبادرة الخيرية «#شباب_تويتر_للخير» وذلك بالتعاون مع مركز الشباب في الإمارات العربية المتحدة ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب. وحضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

2018: إدماج تقنية التكنولوجيا المالية

وفقاً للتقارير الصادرة عن شركة عرب نت إنسيت، وهي الذراع المعلوماتية في مجال المشروعات لشركة عرب نت، فإن الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوزت 100 شركة في عام 2018.

وتستخدم الصناعة الناشئة، والمعروفة بالتكنولوجيا المالية، الحلول التقنية لمنافسة الأساليب المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية. ومن بين أفضل الشركات الناشئة التي تستخدم خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة: بيتابس، وماني فيللوز، وبيهايف، ويلا كومبير.

2019: ماذا يحمل لنا هذا العام...؟

يتعين علينا انتظار أفضل قصة سيحملها لنا عام 2019، ولكنه قد يكون من الصعب أن يظهر ما يمكنه أن يطغى على الصفقة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي بشأن استحواذ شركة أوبر على منافستها شركة كريم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 3.1 مليارات دولار في صفقة باكتمالها تكون أكبر صفقة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط على الإطلاق.