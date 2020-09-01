التكنولوجيا واستراتيجيات التنمية في أفريقيا

المصدر: حنان مرسي

السمات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة - تسريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد - لها آثار واضحة ومهمة على التعليم والتوظيف ومستقبل العمل.

هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان الأفريقية. على مدى العقد الماضي، زادت نسبة سكان القارة الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً بأكثر من %25، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مجموعة عمرية في القارة بحلول عام 2070. ومع تلبية أفريقيا للثورة الصناعية الرابعة، سيكون شبابها أحد أهم الموارد.

ولكن للاستفادة من هذا العائد الديموغرافي، يجب على البلدان الأفريقية إصلاح أنظمتها التعليمية للتحضير للثورة التكنولوجية القادمة. في حين أن الأتمتة يمكن أن تزيد من علاوات المهارات وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، إلا أنها قد تزيد الإنتاجية وتخلق وظائف جديدة على هذا النحو. وتمثل الثورة الصناعية الرابعة فرصة فريدة للبلدان الأفريقية لتخطي عقبات التنمية بمساعدة التكنولوجيا.

سوف تؤثر التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة بشدة على المهارات المطلوبة في سوق العمل. في جميع أنحاء العالم، يتطور الطلب نحو مهارات معرفية اجتماعية وسلوكية وغير متكررة قابلة للتكيف.. إذ يتزايد الطلب على مهندسي البرمجيات، والمتخصصين في التسويق، والكتاب، والمستشارين الماليين، بينما ينخفض الطلب على الفنيين الميكانيكيين والمساعدين الإداريين والمحاسبين.

يبدأ تطوير هذه المهارات في مرحلة الطفولة المبكرة. بالإضافة إلى تعزيز التعليم، تحتاج البلدان الأفريقية إلى زيادة الاستثمار في التغذية والصحة والحماية الاجتماعية للأطفال.

في الطرف الآخر من طيف الشباب، يعد التعليم العالي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لإعداد العمال للتكيف مع المشهد الوظيفي المتغير الذي سيواجهونه على مدار حياتهم المهنية. هناك عدم توافق متزايد بين الحاجيات المتطورة للشركات والمهارات التي توفرها أنظمة التعليم الأفريقية. وكلما أسرعت البلدان الأفريقية في سد هذه الفجوات، استفادت من فوائد التقنيات الجديدة.

على الرغم من أن النمو الاقتصادي كان قوياً في أفريقيا قبل أزمة (كوفيد 19)، إلا أنه لم يكن شاملاً؛ لا يزال الفقر وعدم المساواة مرتفعاً في جميع أنحاء المنطقة. وبينما حققت القارة مكاسب كبيرة في الالتحاق بالمدارس، فإنها تتخلف عن المناطق الأخرى في عدد من المؤشرات، بما في ذلك متوسط عدد سنوات التعليم وجودة المدارس.

يجب على البلدان الأفريقية أن تتبنى استراتيجيات وطنية للتعليم من أجل تنمية المهارات، مع التركيز ليس فقط على الشباب ولكن أيضاً على العمال البالغين والمنقطعين عن الدراسة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي وأولئك من الفئات المحرومة اقتصادياً واجتماعياً.

فقط من خلال معالجة أوجه عدم التطابق في المهارات والتعليم، يمكن للبلدان الأفريقية أن تبني قوة عاملة مرنة وقابلة للتكيف وجاهزة للثورة الرابعة.

من خلال ضمان المزيد من التعليم تحت الطلب، يمكن للبلدان الأفريقية تقليل التباينات المستمرة في سوق العمل وجعل التعليم أكثر جاذبية للطلاب وأكثر ملاءمة لأرباب العمل. سيُترجم إصلاح التعليم الأفريقي إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج للقارة ككل. توصلت أبحاث بنك التنمية الأفريقي إلى أن التحسينات في كل من التحصيل التعليمي والجودة ترتبط ارتباطاً إيجابياً بإنتاجية العمال، وتحدد نتائج التنمية للبلد.

وبالتالي ينبغي عدم إغفال أهمية تنمية المهارات بالنسبة لشباب أفريقيا. تمثل تنمية المهارات أحد المحركات الرئيسية للابتكار في القارة. للاستفادة من هذا الارتباط، يجب أن تبدأ القوى العاملة الأفريقية في الاستعداد اليوم لوظائف الغد.

* مديرة إدارة سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث في بنك التنمية الأفريقي.