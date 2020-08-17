أوروبا والتجربة اليابانية

في الوقت الذي تصرفت فيه السلطات النقدية والمالية بقوة لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19، تضخم الدين العام وارتفعت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بسرعة.يتفاقم هذا الاتجاه، في الاتحاد الأوروبي، من خلال خلق صندوق استرداد كوفيد 19 جديد بقيمة 750 مليار يورو (886 مليار دولار)، والذي يتضمن إصدار ما يسمى «سندات الاسترداد» المضمونة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي سيمتد لسنوات، من قبل أوروبا والضرائب الواسعة.

هذا عالم جديد بالكامل لجميع البلدان المتقدمة باستثناء بلد واحد، هو: اليابان. إنه ليس عالم التسعينيات «الجميل»، الذي تميز بالتضخم المستقر، والإنتاج الثابت، والحكمة المالية، وتركيز البنك المركزي على مراقبة أسعار الفائدة قصيرة الأجل لتحقيق أهداف التضخم. لكن لا يشبه عالمنا المضطرب عالم السبعينيات الذي اتسم بالتضخم المرتفع والإنتاج المتقلب والإفراط في المالية العامة والسياسة النقدية المتكيفة بشكل مفرط.

في عالم اليوم، يعد التضخم منخفضًا جدًا، ومن المتوقع أن يظل كذلك، وتتمتع السلطات النقدية بمصداقية كبيرة - أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي. تتجه الدول المتقدمة إلى وضع يكون فيه التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية مجرد فرق أكاديمي، ويصبح فيه توطيد الدين غير واقعي.

كان هذا هو الحال منذ فترة طويلة في اليابان، مع تضخمها المنخفض للغاية، وأسعار الفائدة السلبية، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 200 %، (يحتفظ البنك المركزي بنسبة 70 % منها). لكن معظم البلدان ليست معتادة على مواجهة هذه المشاكل، التي تتطلب معالجتها - وتفادي دوامة الانكماش - نهجًا مبتكرًا ومنسقًا للسياسة النقدية والمالية.

سيكون التحدي عميقاً بشكل خاص في منطقة اليورو، التي لديها سياسة نقدية مشتركة، لكنها تفتقر إلى سياسة مشتركة بشأن الميزانية، على الرغم من صندوق الانتعاش الجديد. سيتطلب التغلب عليها إعدادًا مؤسسيًا مختلفًا تمامًا عن الإعداد المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت.

تتيح مراجعة الاستراتيجية الحالية للبنك المركزي الأوروبي فرصة معالجة بعض القضايا المطروحة. ويكمن أحد الحلول في اعتماد استهداف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبهذه الطريقة، استجابة لصدمات العرض التي تدفع الأسعار إلى الأعلى وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج، فإن البنك المركزي الأوروبي سيوازن بين المتغيرين المستهدفين بالتساوي.

لكن مثل هذا التغيير بطيء حتى الآن.

في الاتحاد النقدي، تكون الديناميكية أكثر تعقيدًا، مما يجعل الهيكل الرسمي للتنسيق أكثر أهمية. يجب أن يعمل صانعو السياسة النقدية والمالية بشكل متضافر لتحقيق المزيج الصحيح من التضخم والناتج وأسعار الفائدة والمخاطر السيادية. لكن هذا التنسيق سيؤثر على برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك مقدار المخاطرة التي يفترضها والمزيج الجغرافي للسندات التي يشتريها.

يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في استصواب سلطة مالية مستقلة يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن ينسق معها السياسة، لتحديد الأهداف المتعلقة بالعجز وأسعار الفائدة والأسعار، وتقييم ما إذا كانت السياسات الوطنية تتماشى مع تلك الأهداف.

لقد قلب الوباء العديد من القواعد والمبادئ التوجيهية المؤسسية القائمة. وعلق الاتحاد الأوروبي حدوده على العجز المالي، الذي يعتقد معظم الاقتصاديين أنه لا ينبغي إعادة تقديمه في وقت قريب. إذا اغتنم قادة الاتحاد الأوروبي ذلك كفرصة لمتابعة تغيير جذري وتطلعي، فقد تؤدي ثورة كوفيد 19 إلى تحريك الكتلة إلى مكان أفضل. خلافا لذلك، يمكن أن تصبح الظروف أسوأ بكثير. فقط اسأل اليابانيين.