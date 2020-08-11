مقومات فوز الصين في سباق الذكاء الاصطناعي

أصبح (كوفيد 19) اختبار ضغط شديداً للدول حول العالم، بدءاً من إدارة سلسلة التوريد وقدرة الرعاية الصحية إلى الإصلاح التنظيمي والتحفيز الاقتصادي، عاقب الوباء بلا رحمة الحكومات التي لم تتكيف - أو لم تستطع - التكيف بسرعة.

كما أزال الفيروس الستار على إحدى أهم مسابقات هذا القرن: التنافس بين الولايات المتحدة والصين على التفوق في الذكاء الاصطناعي. المشهد الذي تم الكشف عنه يجب أن يكون بمثابة إنذار للأمريكيين. الصين ليست فقط على مسار لتجاوز الولايات المتحدة. إنها تتفوق بالفعل على القدرات الأمريكية في كثير من المجالات الأساسية.

يظن معظم الأمريكيين أن تفوق بلادهم في التكنولوجيا الحديثة أمر لا نقاش فيه. ويصر الكثيرون في مجتمع الأمن القومي الأمريكي على أن الصين مجرد «شبه منافس» في الذكاء الاصطناعي. في الواقع، الصين منافس قوي من حيث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية والأمن القومي. لا تحاول الصين فقط إتقان الذكاء الاصطناعي؛ بل إنها تتقنه.

الوباء اختبار مبكر للكشف عن قدرة كل دولة على تعبئة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع استجابة لتهديد الأمن القومي. في الولايات المتحدة، تدعي إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها نشرت أحدث التقنيات كجزء من «حربها» المعلنة على الفيروس التاجي. ولكن، في الغالب، تم استخدام التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل أساسي ككلمات طنين.

ليس الأمر كذلك في الصين، لوقف انتشار الفيروس، أغلقت الصين جميع سكان محافظة هوبي (60 مليون شخص، أكثر من عدد السكان في كل ولاية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من فلوريدا إلى ولاية ماين). حافظت الصين على نظام التطويق الضخم هذا باستخدام خوارزميات مخصصة للذكاء الاصطناعي، لتتبع تحركات السكان وتوسيع قدرات الاختبار أثناء بناء مرافق رعاية صحية ضخمة جديدة.

تزامن تفشي (كوفيد 19) مع السنة الصينية الجديدة، وهي فترة سفر عالية، لكن شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى استجابت بسرعة من خلال إنشاء تطبيقات برموز «الحالة الصحية» لتتبع تحركات المواطنين وتحديد ما إذا كان الأفراد بحاجة إلى الحجر الصحي، ثم لعبت منظمة العفو الدولية دوراً حاسماً في مساعدة السلطات الصينية على فرض الحجر الصحي وإجراء تتبع مكثف، بسبب مجموعات البيانات واسعة النطاق في الصين، نجحت السلطات في بكين، حيث فشلت الحكومة في واشنطن.

على مدى العقد الماضي، سمحت مزايا الصين في الحجم وجمع البيانات والتصميم الاستراتيجي لها بسد الفجوة مع صناعة الذكاء الاصطناعي في أمريكا. تبدأ ميزة الصين بسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ما يوفر مجموعة لا مثيل لها من المواهب، وأكبر سوق محلي في العالم، وحجم ضخم من البيانات، التي تجمعها الشركات والحكومة في نظام سياسي يضع الأمن دائماً قبل الخصوصية، نظراً لأن أحد الأصول الأساسية في تطبيق الذكاء الاصطناعي هو كمية البيانات عالية الجودة، فقد برزت الصين بشكل نوعي.

في سياق الوباء، عززت قدرة الصين واستعدادها لنشر هذه التقنيات الاستراتيجية قوتها الصلبة. شئنا أم أبينا، فإن الحروب الحقيقية في المستقبل ستكون مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وكما قال جوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة آنذاك، في عام 2018، «من يتمتع بميزة تنافسية في الذكاء الاصطناعي ويمكنه العمل على أنظمة مستنيرة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحصل على ميزة تنافسية شاملة».

هل الصين مقدر لها الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي؟ مع عدد سكانها البالغ أربعة أضعاف حجم الولايات المتحدة، ليس هناك شك في أنه سيكون لديها أكبر سوق محلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد أكبر من علماء البيانات والكمبيوتر، ولأن الحكومة الصينية جعلت إتقان الذكاء الاصطناعي أولوية من الدرجة الأولى، فمن المفهوم لماذا أضحى البعض في الولايات المتحدة متشائماً.

ومع ذلك، نعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على المنافسة والفوز في هذا المجال الحاسم- ولكن فقط إذا استيقظ الأمريكيون على التحدي الحاصل. الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن الولايات المتحدة تواجه منافساً جاداً في مسابقة من شأنها أن تساعد في تحديد المستقبل.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تأمل في أن تكون الأكبر، لكنها يمكن أن تكون الأذكى. في متابعة التقنيات الأكثر تقدما، يمكن القول إن ألمع 0.0001% من الأفراد هم الذين يصنعون الفرق الحاسم، في حين أن الصين يمكنها تعبئة 1.5 مليار متحدث صيني، يمكن للولايات المتحدة تجنيد المواهب، والاستفادة منها من جميع سكان الأرض البالغ عددهم 7.7 مليارات نسمة، لأنها مجتمع منفتح وديمقراطي.

علاوة على ذلك، بينما نتنافس بقوة للحفاظ على تقدم الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب علينا أيضاً أن نقر بضرورة التعاون في المجالات التي لا تستطيع فيها الولايات المتحدة ولا الصين تأمين الحد الأدنى من مصالحها الوطنية الحيوية دون مساعدة الطرف الآخر.

(كوفيد 19) هو مثال على ذلك. يهدد الوباء المصالح الوطنية لجميع الدول، ولا تستطيع الولايات المتحدة ولا الصين التصدي له وحدها. عند تطوير اللقاح ونشره على نطاق واسع، تعد درجة معينة من التعاون أمراً ضرورياً، ومن الجدير التفكير فيما إذا كان هناك مبدأ مماثل ينطبق على التطور غير المقيد للذكاء الاصطناعي.

قد تبدو فكرة أن البلدان قادرة على المنافسة بلا رحمة والتعاون بشكل مكثف في الوقت نفسه بمثابة تناقض، ولكن في عالم الأعمال، هذا هو الحال. تعد «أبل» و«سامسونج» منافسين شديدين في سوق الهواتف الذكية العالمية، ومع ذلك تعد «سامسونج» أيضاً أكبر مورد لأجزاء «أبل».

حتى إذا كان الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى توحي بمنافسة محصلتها صفر بين الولايات المتحدة والصين، فلا يزال التعايش ممكناً، قد تكون غير مريحة، لكنها أفضل من التدمير المشترك.

* أستاذ الحكم في كلية جون إف كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد.

** الرئيس التنفيذي السابق لشركتي قوقل وألفبيت، ورئيس المجلس الاستشاري للابتكار الدفاعي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

غراهام أليسون *

إريك شميدت **