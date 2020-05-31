«كيرالا» نموذج هندي في التصدّي الفاعل للوباء

بينما يكافح سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وباء (كوفيد 19)، تفوقت إحدى الولايات الـ28 في البلاد على جميع الولايات الأخرى في السيطرة على المرض. نجحت ولاية كيرالا بجنوب غربي الهند في «تسوية منحنى انتشار فيروس كورونا»، وقد جرى تداول نموذج كيرالا بالفعل حول العالم كنموذج ناجح للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

تُعد كيرالا أول ولاية هندية تُبلغ عن إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد - وهي لطالب في كلية الطب عاد من مدينة ووهان الصينية (بؤرة تفشي الفيروس) في أواخر يناير. عندما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حالة الإغلاق العام في 24 مارس، سجلت كيرالا معدل إصابات أعلى من أي ولاية أخرى في الهند.

على الرغم من ذلك، تحتل كيرالا اليوم مرتبة منخفضة على قائمة الإصابات المؤكدة، ومرتبة عالية على قائمة المُتعافين من الفيروس. علاوة على ذلك، يُعد معدل الوفيات في الولاية (الذي يبلغ ٪0.53) الأدنى في الهند، وقد نجحت الولاية في الحد من انتشار الفيروس دون التسبب في أي من المعاناة الإنسانية التي شهدتها أجزاء أخرى من البلاد.

كانت صيغة نجاح ولاية كيرالا للحد من انتشار المرض واضحة ومباشرة. أعطت سلطات الصحة العامة الأولوية للكشف المبكر من خلال اتخاذ تدابير صارمة، شملت إجراء فحوصات طبية على نطاق واسع، وتتبع الأشخاص الذين تواصلوا مع المُصابين بالفيروس، مع إخضاع جميع المصابين لحجر صحي لمدة 28 يوماً.

منذ إصدارها أول إنذار حول انتشار وباء (كوفيد 19) في 18 يناير، قامت الولاية بتشديد إجراءات الفحص على جميع الوافدين إلى مطاراتها الدولية الأربعة، وأمرت بنقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس إلى المستشفى أو عزلهم على الفور.

في 4 فبراير، أعلنت ولاية كيرالا أن وباء (كوفيد 19) كارثة على مستوى الدولة، وقامت بتنفيذ تدابير استباقية شملت إغلاق المدارس، وحظر التجمعات العامة، وفرض عمليات الإغلاق في أوائل مارس. في الوقت الذي حذت فيه الحكومة المركزية حذوها بعد سبعة أسابيع، كانت ولاية كيرالا قد نشرت بالفعل أكثر من 30.000 عامل صحي وأخضعت عشرات الآلاف من الأشخاص للحجر الصحي.

نشأت استجابة ولاية كيرالا لوباء (كوفيد 19) من نموذج سبق الأزمة الحالية بفترة طويلة. من بين الولايات الهندية، تُعد كيرالا فريدة من نوعها من حيث تخصيص موارد كبيرة للبنية التحتية للصحة العامة، ونقل السلطة والتمويل إلى هيئات على مستوى القرى، وإنشاء نظام اجتماعي يُعزز المشاركة الجماعية والتعاون العام.

إن الثقافة المُؤسسية والسياسية الناجحة بالولاية، ليست وليدة اليوم. فقد قضت ولاية كيرالا زمناً طويلاً في إنشاء البنية التحتية لدعم التنمية الاجتماعية، مما جعلها تتقدم كثيراً على بقية أنحاء الهند في العديد من المؤشرات الرئيسية. بالإضافة إلى نظام الرفاه القائم على الحقوق، فإنها تحظى بمجتمع مدني فعال، ووسائل إعلام حرة ومستقلة، ونظام سياسي تنافسي.

في تحقيق مثل هذه النتائج المثيرة للإعجاب بالتصدي لـ«كورونا»، اعتمدت ولاية كيرالا على تقاليدها في الحكم اللامركزي والشفافية والمساواة والحقوق المدنية والثقة العامة والمساءلة الحكومية. وبالمثل، تُقدم كيرالا دروسًا واضحة لبقية الهند، سواء في الاستجابة للأزمة الحالية أو في الاستعداد للأزمة المقبلة.