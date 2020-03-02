أسباب فشل الذكاء الاصطناعي في إلغاء الوظائف

أثار انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع أنحاء الاقتصاد مخاوف الكثيرين واحتمال أن تحل الآلات في نهاية المطاف محل العمل البشري. لن يقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ حصة أكبر من العمليات الميكانيكية فحسب، كما نلاحظ منذ الثورة الصناعية الأولى، بل سيعمل أيضًا على تنسيق العمل من خلال إقامة اتصال مباشر بين الآلات (ما يسمى بإنترنت الأشياء).

يثني البعض على هذه الاكتشافات لتحقيق الحلم البشري القديم المتمثل في التحرر من العمل، في حين أن البعض الآخر يلومها على حرمان الناس من تحقيق ذواتهم من خلال العمل، وقطع الصلة بالفوائد الاجتماعية المرتبطة بالدخل والوظيفة.

وفقًا للسيناريو الأخير، سوف تختفي المزيد والمزيد من الوظائف، مما يؤدي إلى بطالة جماعية، على الرغم من أن الطلب سيزداد على المتخصصين في تصميم المنتجات. قد تكون الدراسات حول التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي وزيادة الأتمتة في سوق العمل غير صائبة، لكن لا ينبغي لنا أن نقلل من شأن العواقب المحتملة للتكنولوجيات الجديدة على التوظيف.

خوفًا من الأسوأ، دافع العديد من المراقبين عن دخل أساسي غير مشروط بدون عمل لدرء الفقر المتوقع. ولكن قبل أن يبدأ الاقتصاديون وصناع السياسات في حساب تكاليف وفوائد الدخل الأساسي العام، ينبغي أن نتساءل عن فرضية مستقبل بلا عمل.

يعود تعريفنا الضيق للعمل إلى نهاية القرن التاسع عشر، عندما أدى الزخم المتنامي للصناعات الكبيرة إلى انفصال مكان العمل عن الأسرة على نطاق واسع. تم خفض العمل في المناطق الصناعية الأساسية إلى عمل مربح خارج المنزل، في حين تم استبعاد الأعمال المنزلية والزراعة التقليدية والتبادل على مستوى الأحياء من حساب القيمة بشكل مفاجئ.

لم تختفِ هذه الأنشطة من محيط الاقتصاد العالمي، ولكنها لم تُحسب كجزء من عالم العمل واليد العاملة. إن عدم تلقي الأجور يعني عدم الاعتراف بالعاملين، وعدم وجود سجل إحصائي، وعدم الوصول إلى المنافع العامة.

أعلن علماء الاجتماع أن الأعمال المنزلية والمعيشية غير المأجورة، وكذلك الزراعة والحرف التقليدية، كانت من الأنشطة الاقتصادية المتبقية التي سيتم استبدالها قريبًا بالتقنيات الحديثة والسلع الكاملة. ولكن على الرغم من أن هذه الرؤية ألهمت الحركات الاشتراكية في القرن العشرين، إلا أنها لم تتحقق. صحيح أن العلاقات بين الأجور توسعت.

لكن في أجزاء كبيرة من العالم النامي، كانت الأجور غير كافية لإطعام الأسرة، لذا كان يتعين على العمل المنزلي والمعيشي التعويض عن ذلك. ومنذ الثمانينيات، أصبح العمل غير المدفوع الأجر منتشراً في الاقتصادات المتقدمة.

شهدت نهاية دورة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات الانتقال من التقسيم الدولي القديم إلى التقسيم الدولي الجديد للعمل.

التنظيم والتمويل والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التي تتطلب عمالة كثيفة من البلدان الصناعية الحديثة على المحيط العالمي كسر الصلة بين العمالة والضمان الاجتماعي مدى الحياة التي أصبحت تُميز أسواق العمل في العالم المتقدم.

مع تسارع وتيرة التكنولوجيا وعولمة سلاسل السلع، قدم أرباب العمل عقود عمل مرنة بشكل متزايد، مما دفع المزيد من العمال لقبول ظروف العمل غير المستقرة.

اضطر العديد من الناس إلى العمل في وظائف مختلفة في نفس الوقت، والاعتماد على الإعانات العامة وتمديد ساعات عملهم غير مدفوعة الأجر للتعويض عن انعدام الأمن الوظيفي، وفترات البطالة، وفقدان الوظائف التي منحتهم فوائد اجتماعية.

الفقراء العاملون، الذين لا يستطيعون العيش من أجورهم، يعملون الآن في وظائف متعددة؛ في المناطق الريفية، يلبون احتياجاتهم الغذائية والمنزلية جزئياً من خلال الزراعة التقليدية وأعمال البناء.

لكن الزيادة في الوظائف بدون أجر لا تقتصر على الفقراء. من أجل تلبية متطلبات الوظيفة الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي والآلات، يتعين على الأثرياء العمل على تحديد أدائهم البدني والعقلي، بما في ذلك مظهرهم ودوافعهم وإمكانياتهم.

على الرغم من أنهم قد يعتمدون على المساعدة المنزلية في الطهي والتنظيف، والسعي للحصول على مساعدة مهنية للحصول على تعليم إضافي ودعم نفسي، إلا أنه لا يزال يتعين عليهم استثمار المزيد والمزيد من الوقت لتطوير أنفسهم وتدريب أفراد الأسرة الآخرين.

لا يمكن للذكاء الاصطناعي الاستيلاء إلا على جزء بسيط من الوظائف غير المدفوعة الأجر؛ أيا كانت المهام التي يقوم بها ستخلق مطالب جديدة يجب تلبيتها. من غير الواضح ما هي الأنشطة المستقبلية الجديدة التي ستنجم عن فقدان العلاقات الشخصية عندما تحل الآلات والخوارزميات محل الاتصالات بين البشر.

في النهاية، كما واجهنا الانتقال من القطاعات الأولية إلى الثانوية في الماضي، فإن الفراغ سيؤدي إلى قطاع اقتصادي جديد، مليء بأشكال جديدة من الأنشطة التجارية؛ ويمكن للعلاقات المتبادلة أيضا ملء هذا الفراغ.

بالفعل، لا يستطيع أحد تقريبًا، بغض النظر عن الدخل، أن يرفض القيام بأعمال الظل التي تتطلبها منا الاتصالات الحديثة والتسوق والخدمات المصرفية. من خلال تزويد اقتصاد النظام الأساسي ببياناتهم، أصبح العملاء عمالاً بدون أجر في الشركات التجارية ويساعدون في تعزيز الرأسمالية العالمية.

سواء نظرنا إلى مستقبل العمل من منظور الضرورة أو التنفيذ، لن يختفي العمل بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي. من المرجح أن يكون الحد من الوظائف والعمالة المربحة مصحوبًا بزيادة في الرعاية غير مدفوعة الأجر وأنشطة الكفاف، وكذلك أعمال الظل الحديثة.

يمكن ضمان مثل هذا السيناريو فقط إذا تمكنا من إيجاد طرق جديدة لتوزيع العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر بين جميع المواطنين. إذا فشلنا في تحقيق ذلك، فقد نواجه عالماً مُنقسماً. سيكون لمدمني العمل الميسورين وظائف مجزية مالياً لكنها ستكون مرهقة، بينما سيضطر العاطلون عن العمل إلى اللجوء إلى استراتيجيات الكفاف لاستكمال الدخل الأساسي أو التخلص من الفقر.

وبلا شك فإننا بحاجة إلى جهود دولية متكاتفة في هذا الصدد، بحيث تكون الأسباب والركائز الأساسية لضمان ديمومة اليد العالمة البشرية كعنصر مؤثر، مسألة محسومة، وذلك من خلال برامج رسمية منهجية وعلمية، تمنع سيطرة الآلة على قطاعات حياتنا وعملنا المتنوعة.