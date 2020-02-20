إفريقيا بحاجة إلى وسائل الإعلام التقليدية

المصدر: أدوونمي إيمورووا

استقال شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، من منصبه كرئيس لصندوق ادخار تديره الدولة، في أعقاب غضب شعبي بسبب مزاعم (ينكرها) بأنه متورط في صفقات نفط وغاز فاسدة.

وقد تم التعبير عن هذا الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي شوارع داكار. ولكن كانت الصحافة الاستقصائية، التي نفذتها هيئة الإذاعة البريطانية، هي التي تسببت فيه، حيث سلطت الضوء على القوة الدائمة لوسائل الإعلام التقليدية لإحداث التغيير.

بينما تحظى منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الاهتمام لسرعتها وإمكانية الوصول إليها، فإن الصحافة الحرة الموثوقة - التي لا تسعى إلى التغريد للخط الرسمي للحكومات أو المصالح الخاصة، بل تسعى إلى الحقيقة - تظل ضرورية لتعزيز المساءلة في الأماكن التي من الصعب في كثير من الأحيان العثور عليها. وكثيراً ما كشف صحفيو التحقيق المستقلون في إفريقيا عن فساد رفيع المستوى وإساءة استخدام السلطة وصفقات تجارية مشبوهة.

على سبيل المثال، في كينيا، ذكرت إحدى الصحف المحلية الرائدة أن فيليب كينيسو، الرئيس السابق للجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد، تلقى مدفوعات مشبوهة من الخدمة الوطنية للشباب.

وكشفت المزيد من التحقيقات في نيويورك عن مزيد من الصفقات الفاسدة، مما دفع الكينيين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا على ذلك. لكن من يملكون السلطة يعرفون كيف يردون - وهم لا يسحبون اللكمات. نتيجة لذلك، في العديد من البلدان الإفريقية، تتعرض الصحافة الحرة للتهديد والقمع وحتى التفكيك.

يوجد المثال الأكثر تطرفًا في قمع وسائل الإعلام في إفريقيا في إريتريا، حيث تقدر منظمة مراسلون بلا حدود أن 11 صحافياً على الأقل يقبعون في السجن. يوجد في البلاد منفذ إخباري واحد مستقل وغير حزبي - محطة إذاعية يديرها صحفيون في المنفى، ومقرها باريس - وغالبًا ما تتعرض المحطة للتشويش.

لكن تنتشر الهجمات على حرية وسائل الإعلام الإفريقية الضعيفة بالفعل. وغالبًا ما تأتي في شكل عنف ضد الصحفيين المستقلين. في العام الماضي، تعرض صحفيان في نيجيريا للاعتداء من قبل عناصر الأمن الملحقين بالرئيس. في يناير، قُتل صحفي سري في غانا برصاصة قاتلة، بعد أن قام سياسي ضده بسبب نشره تعريفا عن الفساد في بطولات كرة القدم في البلاد.

يتم الضغط على وسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر بسبب نقص التمويل المزمن. وعندما يتم إسكات وسائل الإعلام المستقلة أو إكراهها أو أسرها، فإن أمام الجمهور خيارات قليلة للحصول على أي معلومات تتجاوز الروايات الرسمية التي تصدرها الحكومات والمصالح الخاصة. يمكن أن تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا، لكن قوتها الرئيسية - طبيعتها الديمقراطية - هي أيضًا عيبها القاتل.

كانت هذه الديناميكية ظاهرة للعيان أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة لنيجيريا. كانت القصص الإخبارية المزيفة - بما في ذلك الادعاء بأن الرئيس محمد بوهاري قد مات واستُبدل بشخص يشبهه - شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تتجنب وسائل الأخبار التقليدية المستقلة هذه المشكلة فحسب؛ إنها المفتاح لمعالجتها، لأنها وحدها من يمكن التحقق بشكل موثوق من الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب تعاون فيسبوك و غوغل مع المؤسسات الإعلامية التقليدية لمكافحة انتشار الأخبار المزيفة على منصاتهما في نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا وزيمبابوي. ولكن إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية المستقلة ستؤدي دورها الأساسي، فإنها تحتاج إلى موارد.

* مستثمر في المؤسسات الإعلامية الإفريقية الناشئة التي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات.