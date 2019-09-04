بريكسيت وذكاء جونسون

المصدر: يانيس فاروفاكيس

منذ انتقال بوريس جونسون إلى 10 داونينج ستريت متعهداً بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، صرح العديد من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة «يقوم بعمل فاروفاكيس» وسيتم التعامل معه بطريقة مماثلة.

ذكرت مراسلة بي بي سي كاتيا أدلر من بروكسل أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن «فاروفاكيس تتمة»، أي «الكثير من الاجتماعات غير المجدية» مع رئيس الوزراء جونسون، لأنهم يعتقدون أن هذا كان حال وزير المالية اليوناني المثير للجدل في ذروة أزمة الديون اليونانية. أضاف اللورد أدونيس، وزير النقل العمالي السابق ووزير المدارس، إعجابه بالمستشارة الألمانية قائلاً: «[أنجيلا] ميركل تتعامل مع بريطانيا مثل اليونان ومع جونسون مثل فاروفاكيس».

لكن جونسون ذكي للغاية، مع التأكيد على أن البريكيسيتيين أكثر ذكاءً من الناحية الاستراتيجية من أصحاب البقاء، فإن جونسون، ورجله دومينيك كامينغز، ومايكل جوف، كبير وزراء مجلس الوزراء وزعيم البريكسيتييت، يعرفون كيف يفرقون ويسودون خصومهم

الدرس الوحيد الذي يبدو أن جونسون قد تعلمه مني هو أنه لا ينبغي لأحد الدخول في مفاوضات ما لم يكن الشخص مستعداً للرحيل دون صفقة، لكن بالتأكيد هذا هو الدرس الذي يعرفه جميع الأشخاص العقلاء، باستثناء من سبقت جونسون، تيريزا ماي، ورئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس.. الدرس الأكبر الذي يجب تعلمه الآن أن المواجهة بين جونسون الحازم والاتحاد الأوروبي العنيد على وشك إلحاق أضرار جسيمة بجميع أوروبا.

وزير المالية السابق في اليونان، هو زعيم حزب MeRA25 وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.