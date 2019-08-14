هل يكرر جونسون خطأ ماي ؟

المصدر: يانيس فاروفاكيس

بوريس جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني منذ فترة طويلة لا يشكو من معضلات فيما يتعلق بنهجه نحو الاتحاد الأوروبي. للأفضل أو الأسوأ، تركت استراتيجية جونسون للوصول إلى السلطة خياراً قابلاً للتطبيق:

عدم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، أو الدعوة لإجراء انتخابات عامة في ذلك اليوم، والسعي إلى تفويض شعبي من أجل عدم التوفيق. طلاق بلا صفقة من أوروبا، ثم الجلوس ومشاهدة خصومه المحليين والأجانب الذين يتفرجون عليه.

إذا وضعنا جانبا العيوب الواضحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن جونسون ليس لديه بديل عملي. السفر إلى بروكسل لإعادة التفاوض على صفقة سلفه من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خطأً تكتيكياً. يعكس فشل تيريزا ماي عجزا عن التمييز بين المصالح الأوسع للاتحاد الأوروبي والدافع المحدد لتأسيسه.

بالنظر إلى الاختيار بين تأمين أرباح المُصدرين القاريين وإعادة تأكيد طريقة عمل البيروقراطية، فإن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، والزعماء السياسيين الذين يقفون وراءه سيختارون الخيار الأخير دون كلل. سيتم رفض كل اقتراح بتغييرات مهمة في اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها حكومة ماي، حتى تلك التي تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

من غير المرجح أن يكرر جونسون خطأ ماي. من المؤكد أنه قد يجرب مهاراته الخطابية بشأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لكن دومينيك كامينغز، رئيس أركانه الفعال (ومدير الحملة المذهلة للخروج من أوروبا في عام 2016) سيذكّر جونسون بلا شك بأن آخر ما يحتاج إليه هو أن يقدم للرأي العام البريطاني مشهداً آخر لرئيس وزرائهم عائداً من القارة فارغ الوفاض. بعد أن استغل هذا الشعور بالإهانة ليصبح رئيساً للوزراء، سيكون من اللافت أن يرتكب جونسون نفس الخطأ.

في ظل عدم وجود احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات ذات جدوى قبل 31 أكتوبر، ومواجهة برلمان متعثر غير قادر على الاتفاق على أي خيار لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن لجونسون الدعوة إلى انتخابات عامة تتزامن مع الموعد النهائي في 31 أكتوبر. إن القيام بذلك من شأنه أن يطيح بنوابه المتمردين في وقت واحد ويطرح على الناخبين تحدياً واضحاً:

«إنهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن من خلال دعمكم لي، أو ترك هذا التوتر مستمراً في ظل حكومة حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين، وهي حكومة قد تحتاج إلى دعم الأسكتلنديين القوميين الذين يريدون الخروج من المملكة المتحدة».

يبدو أن السياسيين والمعلقين المعارضين الذين يشيرون إلى أن الجمهور واعٍ بالعيوب العديدة في شخصية جونسون، ما يقلل من جاذبية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرة وإلى الأبد، والتفاوض الذي يجد البريطانيون -أصحاب الخروج والبقاء على حد سواء- أنه مُضر. من شأن صعوبة الخروج من الاتحاد الأوروبي أن يساعد جونسون في تدمير حزب بريكسيت الصاخب وفي إعادة توحيد دائرة أصحاب الخروج لأول مرة منذ فوزهم في استفتاء يونيو 2016.

وفي الوقت نفسه، يظل أصحاب البقاء منقسمين بعمق ليس فقط في أوساط الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال، ولكن أيضاً في أوساط الأحزاب القومية في المملكة المتحدة وأسكتلندا وبلاد الغال. نادراً ما كان لدى أي رئيس وزراء جديد من قبل، تولى حكومة مضطربة وحزب منقسم، مثل هذا المسار الواضح للهيمنة المحتملة.

على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى موقف الديمقراطيين الليبراليين الواضح، من باب المجاملة، إلا أن العائق الوحيد أمام محاولة بوريس جونسون للهيمنة هو رئيس حزب العمال السيد كوربين. انتقد أصحاب البقاء كوربين لرفضه تحويل حزب العمال إلى الجناح الانتخابي لحملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى انتقاداته للاتحاد الأوروبي المؤيد للتقشف كدليل على أنه لم يكن جادا عندما قام في يونيو 2016 بحملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي مع التزامه بإصلاح الكتلة.

لكن كوربين كان محقاً في أن يكون غير دقيق في دعمه للبقاء داخل أوروبا. لم تكن لفلاديمير بوتين أو فيسبوك أو الادعاءات الصارخة يد في الحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يتسبب في ذلك الموقف الحرج لبعض المجموعات (بما في ذلك حركة الديمقراطية في أوروبا 25) التي قامت، مثل كوربين، بحملات على غرار: «في الاتحاد الأوروبي، ضد هذا الاتحاد الأوروبي»!

كلا، كان أفضل حلفاء حملة «البقاء» شخصيات مؤسسية، مثل توني بلير وكريستين لاغارد. تذبذبوا بين مشروع الخوف (تحذير من كارثة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والتصوير الوردي للاتحاد الأوروبي الذي طمس عملية صنع القرار المناهضة للديمقراطية، ومعالجته الخاطئة لأزمة اليورو، واستعداده للتوقيع على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة التي اغتصبت البرلمانات الأوروبية وهددت بعض أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي.

منذ استفتاء عام 2016، في ظل الأجواء التي تشبه الحرب الأهلية استحال إجراء محادثات حضارية بين مؤيدي البقاء ومؤيدي الخروج. حاول كوربين ببسالة الحفاظ على وحدة أصحاب البقاء والخروج داخل حزب العمال سويا من خلال السعي إلى حل وسط مشرف:

ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً، احتراماً لنتائج الاستفتاء، مع البقاء في أكبر عدد ممكن من هياكل الكتلة، بما في ذلك الاتحاد الجمركي. وبدلاً من التصفيق لكوربين على هذا الاقتراح الصعب والمتوازن، تعرض لهجوم شرس للغاية، وقام معارضوه داخل حزب العمال، جنباً إلى جنب مع مؤسسة ليبرالية منافقة بجمع مؤيدي البقاء وضمهم إلى نايجل فاراج وبوريس جونسون.

ولكن حدث ذلك في الماضي، والآن تغيرت الأوضاع. مع وجود جونسون كرئيس للوزراء واستراتيجيته الواضحة للغاية، تتمثل مهمة كوربين في كشف الحقيقة حول صفقة جونسون -أي أنها تعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعني أيضاً صفقة ترامب- وطرح خطة حزب العمال لإنهاء محنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الفور.

يتعين على كوربين أولاً أن يُظهر للناخبين أن حكومة جونسون ستحول المملكة المتحدة إلى دولة تابعة للولايات المتحدة، وترامب، والشركات المتعددة الجنسيات التي تتوق إلى اغتصاب المؤسسات الرائدة في البلاد (خاصة الخدمة الصحية الوطنية).

وسيقوم جونسون بربط المملكة المتحدة بتحالف عالمي من الأنظمة الشعبوية/‏‏ القومية وبتدمير فرص بريطانيا في قيادة أوروبا والعالم من خلال «اتفاقية جديدة خضراء» تقوم بإصلاح نموذج أعمال فاشل في المملكة المتحدة يستند إلى ضرائب وأجور منخفضة، واستثمار منخفض وعقود العمل المؤقت، والتمويل غير المنظم.

تتمثل مهمة كوربين الثانية في تقديم بديل لإنهاء إذلال المفاوضات الجارية. وهذا يعني الالتزام بإلغاء المادة 50 للسماح لحكومة حزب العمال بمزيد من الوقت لتنفيذ أجندة سياسة الاستثمار الأخضر ومكافحة التقشف بما يتماشى مع النزعة الدولية التقدمية للحزب، وفي الوقت نفسه تنظيم لقاءات تداولية للمواطنين لصياغة السؤال (أو الأسئلة) التي يمكن للناخبين طرحها في استفتاء بريكسيت الثاني.

إن الانتخابات العامة التي سيتم خوضها حول هذين الخيارين الصريحين، بين جونسون وكوربين، ستمكّن شعب المملكة المتحدة، أخيراً، من تحديد مستقبل بلدهم.

* وزير المالية السابق في اليونان، وأستاذ علوم الاقتصاد بجامعة أثينا.