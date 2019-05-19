مرونة الثقافة السياسية الإسبانية في خطر

يقول الكثيرون في مدريد إن السياسة الإسبانية أصبحت إيطالية، لكن لا توجد قدرة إيطالية على التحكم بسهولة في اللعبة السياسية. وبعبارة أخرى، أصبحت إسبانيا أرضاً لا كما عهدناها بأعلى مستويات ثقافتها السياسية المرنة، وهيكلها الحزبي ممزق للغاية. سيستمر «الشلل السياسي» ما لم يحدد الناخبون أهدافهم وما لم يستجب لهم نظام الحزب في إسبانيا. قد يكون هذا هو الخيار الأفضل.

بعد فوزه بـ 123 من أصل 350 مقعداً برلمانياً في الانتخابات التي نُظمت الشهر الماضي، سيسعى الحزب الاشتراكي الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى الوصول إلى سدة الحكم.

سوف يحتاج سانشيز إلى دعم حزب «بوديموس» اليساري المتطرف، بالإضافة إلى الحزبين الوطنيين الباسك والكاتالان. لكن الناس لا يتوقعون منه تشكيل الحكومة بسرعة، حيث لا تزال أشواط الانتخابات الإسبانية المترددة مستمرة.

يعود الشلل السياسي في إسبانيا إلى عدة عوامل. في المقام الأول، انهار حزب المحافظين الرئيسي، حزب الشعب (PP). في سياق السياسة الإسبانية، يعد هذا الحدث في حد ذاته كارثياً.

في العقود الأربعة الأخيرة منذ انتقال البلاد من الديكتاتورية، قام حزب الشعب بالتوفيق بين الحق الإسباني في الديمقراطية وضمان دعمه لدستور عام 1978، الذي تخلى عن 300 عام من التقاليد السياسية من خلال تبنيه سياسة اللامركزية.

دمر أكثر من 50 ٪ من التمثيل البرلماني لحزب الشعب (الذي انخفض من 137 إلى 66 مقعداً)، بعد أن خسر الحزب الأصوات بالتساوي لصالح حزبي ثيودادانوس وفوكس.

هذا الأخير حزب ليبرالي من يمين الوسط تم تأسيسه في كاتالونيا لمعارضة الانفصال، وهو حزب دستوري قوي، ويُعد قوة جديدة في السياسة الإسبانية: أول حزب وطني فعال يعيش قادته الرئيسيون في برشلونة ويتحدثون باللغة الكاتالونية.

كما أنه حزب يدعو إلى الإصلاح ويدافع بحزم عن الإصلاحات المؤسسية لضمان الاستدامة الدائمة لدولة الرفاهية. إن أقرب قوة مماثلة لحزب ثيودادانوس في أوروبا هي حركة «الجمهورية إلى الأمام» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من ناحية أخرى، يمثل حزب فوكس اليمين الكاثوليكي التقليدي في إسبانيا. على عكس العديد من الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها حديثاً في أوروبا، لا يتعارض حزب فوكس مع المؤسسة، بل مع مبدأ التنظيم الأساسي للدستور: اللامركزية.

في مسيرات حملته الانتخابية، يلف الناس أنفسهم بالعلم الإسباني ويحتفلون بلحظات بطولية في التاريخ الإسباني، من سقوط الأندلس «ريكونكيستا» إلى التاريخ المجيد للإمبراطورية الإسبانية في أمريكا.

إن نجاح حزب فوكس في الانتخابات هو نتيجة مباشرة لرغبة كاتالونيا في الاستقلال وفشل حزب الشعب في حل الأزمة الكاتالونية في خريف عام 2017. طالما ظل هذا الجرح مفتوحاً، فإن السياسة الإسبانية لن تكون مستقرة. يدعم حزب فوكس دستور عام 1978 على وجه التحديد لأن قادته يعتبرونه أفضل ضمان ضد استقلال الكاتالان والباسك. لماذا تتخلى عن سيادة القانون عندما يخدم أهدافك على نحو فعال؟

ومع ذلك، بسبب السعي لإعادة المركزية، يتعارض حزب فوكس مع النخب المحلية القوية التي تغذيها اللامركزية. يجب تغيير العديد من الأشياء ليتمكن حزب فوكس من إدراك هذا الجزء من جدول أعماله.

لكن إذا كان انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد علمنا شيئاً، فلا ينبغي أن نتجاهل حزب فوكس والدوافع السياسية التي يمثلها. حصل الحزب على العديد من الأصوات في أماكن مثل مدريد وفالنسيا، والتي تتمتع بحماية كبيرة من الآثار المدمرة للعولمة والأتمتة.

من المؤكد أن حزب فوكس يضم عناصر سيئة لا وجود لها في الحركات القومية العرقية الحديثة. لكن لا يجب أن نخطئ: يُعد حزب فوكس ظاهرة إسبانية فريدة. فهو حزب قومي، لكنه لا يتفق مع الشكوك الأوروبية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو مع حزب الجمعية الوطنية الفرنسية (الجبهة الوطنية الفرنسية سابقاً) بقيادة مارلين لوبان، كما لا يمثل عودة الماضي المظلم الإسباني.

على الرغم من أن حزب فوكس قد تلقى المزيد من الاهتمام من النقاد، يُعتبر حزب ثيودادانوس (المواطنين) مفتاح السياسة الإسبانية. عندما تأسس حزب ثيودادانوس، كانت لديه طموحات متواضعة نسبياً في أن يصبح الدعامة الأساسية للمركز السياسي، حيث يمكن أن ينضم إلى الائتلافات التي يقودها الاشتراكيون وحزب الشعب لحل مشكلة كتالونيا وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الليبرالية التي طال انتظارها. لكن انهيار حزب الشعب غير الخطة السياسية للحزب.

إذا قام حزب ثيودادانوس بتشكيل تحالف مع الحزب الاشتراكي، فسيصبح حزب الشعب حزب المعارضة الرئيسي. وبالتالي، فإن أولويته القصوى ليست الحكم، ولكن القضاء على حزب الشعب، بدءاً من الانتخابات الأوروبية والبلدية والإقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر. على أي حال، ستبقى السياسة الإسبانية مضطربة حتى تستقر القوى اليمينية.

ومن المفارقات في السياسة الإسبانية المعاصرة أنه ما لم يظل حزب ثيودادانوس ضعيفاً، فلن يتمكن من متابعة جدول أعماله السياسي بنشاط. بسبب عدم وجود مقاعد برلمانية للاستقلال بالحكم، يعتَبر الحزب الاشتراكي أن حزب المواطنين الضعيف هو الشريك المثالي في الائتلاف. بعد أن أبعد الحزب الاشتراكي حزب بوديموس اليساري، بإمكانه متابعة أجندة إصلاح غير شعبية والسعي للحفاظ على مصداقيته في اليسار من خلال إلقاء اللوم على حزب ثيودادانوس.

يُدرك قادة حزب ثيودادانوس هذا الأمر. إنهم يعلمون أنه تم تهميش الديمقراطيين الليبراليين البريطانيين بعد التوصل إلى اتفاق مماثل مع المحافظين تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. منذ الانضمام إلى التحالف بقيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب شقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، واجه الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني مصيراً مشابهاً.

على الرغم من أن الأخطاء السياسية لحزب الشعب قد قسمت الجناح اليميني الإسباني في السنوات الأخيرة وأدت إلى حدوث شلل سياسي في البلاد، فإن التوزيع الكلي للناخبين متوازن نسبياً (إذا اتحدت جميع الأحزاب اليمينية، ستشكل أغلبية برلمانية ضيقة). والأمر الأكثر تعقيداً هو أن إسبانيا لم تكن لديها أبداً حكومة ائتلافية، لذلك لا توجد تقاليد سياسية مقابلة لاستيعاب التنازلات التي تحتاج إليها.

أخيراً، ليس من المستغرب أن تكتسب الأحزاب القومية الباسكية والكاتالونية شعبية كبيرة. لقد أصبح الناخبون في إسبانيا خبراء تكتيكيين. مع وجود برلمان مجزأ، ينبغي إرسال إقليميين وقوميين إلى مدريد، حيث يمكنهم التفاوض بشكل فعال للحصول على مزيد من التحويلات مقابل دعم الحكومة الوطنية أو اقتراع الميزانية الوطنية. سيؤدي هذا إلى تفاقم الاستياء الذي يشعر به العديد من اليمينيين ومن المرجح أن يحافظ بسهولة على حزب فوكس في السنوات المقبلة.

تانو سانتوس - أستاذ المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كولومبيا.