مواجهة التضخّم والخيارات الصعبة الواجبة

المصدر: Ⅶ كارمن م. رينهارت *

ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للحث على تغيير توقعات التضخم العنيد عندما تثبت سياسات البنوك المركزية أنها غير مؤهلة لأداء هذه المهمة؟

ومن المؤكد هنا أن تجربتي اليابان والأرجنتين تحملان الكثير من العبر والدروس، خصوصاً مع نجاح الأولى وإخفاقات الثانية.

إن استمرار التضخم لا يزال يشكّل تحدياً لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. سواء كانوا يحاولون تعزيز نمو الأسعار أو مراقبتها، ولا يزال يعاني صُناع السياسات من نفس المشكلة بشكلٍ كبير.

يجب أخذ اليابان بعين الاعتبار، حيث عانت من الانكماش (انخفاض في مستوى السعر) طوال 11 سنة خلال العشرين عاماً الماضية. منذ عام 2016، تراجعت القوى الانكماشية إلى حد ما، لكن معدلات التضخم ظلت باستمرار أدنى بكثير من هدف 2٪ الذي حدده بنك اليابان، وعلى الرغم من السياسات المتساهلة. حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة دون الصفر منذ عام 2016، وأبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل بالقرب من الصفر، ووسع القاعدة النقدية بحوالي 250٪ منذ عام 2013 من خلال عمليات الشراء القياسية للسندات الحكومية اليابانية (JGBs). ويمتلك بنك اليابان الآن حوالي 50٪ من الأسهم الممتازة للسندات الحكومية.

وهذا ليس إنجازاً ضئيلاً، حيث تعد نسبة الدين الحكومي الياباني، التي تبلغ 238٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الأعلى في العالم. ومع ذلك، على الرغم من هذه السياسات، لا تزال توقعات التضخم بعد مرور خمس سنوات تقارب 1٪.

من ناحية أخرى، هناك معركة تضخم مستمرة في الأرجنتين. وعد البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA)، فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي في يونيو 2018، بالحفاظ على القاعدة النقدية دون تغيير. وقد ساهم ذلك في رفع معدل السياسة إلى ما يقرب من 74٪. ومع ذلك، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي من حوالي 26٪ في العام الماضي إلى حوالي 55٪.

يعكس ارتفاع التضخم إلى حد كبير ارتفاع أسعار الواردات، حيث انخفضت عملة البيزو (بنسبة 115٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال الـ 12 شهراً التي انتهت في مارس. لكن التحول من سعر الصرف إلى مستوى السعر ليس سوى جزء من المشكلة. لم يلعب الاقتصاد التضخمي أي دور على الإطلاق. بل على العكس من ذلك، تعاني الأرجنتين من ركود عميق وطويل الأمد، ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ هذا العام (بعد تراجع أكبر في عام 2018).

ومع ذلك، على الرغم من الأزمة الائتمانية وغيرها من المؤشرات على الظروف النقدية المشددة، ومجموعة من ضوابط الأسعار الأخيرة، لا يزال التضخم يقترب من 40٪. تحت إدارة الرئيس موريسيو ماكري، قامت حكومة الأرجنتين باستهداف التضخم خلال 2016-2018. عندما تم الكشف عن المخطط، تم تحديد هدف 2019 عند 1.5 نقطة مئوية من 5٪. كانت المصداقية تشكل مشكلة.

لماذا فشلت توقعات التضخم في الاستجابة للتغيرات الصارمة في السياسات؟

في عام 2001، تم تداول بيزو أرجنتيني مقابل دولار أمريكي واحد؛ اليوم، يساوي دولار واحد حوالي 44 بيزو (انخفاض تراكمي بما يزيد على 4000٪). منذ عام 2001، ارتفع الين الياباني بحوالي 12٪ مقابل الدولار الأمريكي (وحوالي 70٪ منذ بداية تعويم سعر الصرف في عام 1971). أي سعر متواضع من الاستقراء الخارجي من شأنه أن يربط انخفاض الوزن بانهيار الين على المدى القريب أو بعملة البيزو المستقرة. خلال أوقات ضغوط السوق المالية العالمية، كان هناك تحول ليس فقط للدولار الأمريكي (العملة الاحتياطية العالمية)، ولكن أيضاً للين (والفرنك السويسري). في الفترة 2008-2009، على سبيل المثال، انهارت جميع العملات الأخرى تقريباً.

تعزز اتجاهات سعر الصرف العالمية هذه التفضيلات الحالية من خلال توفير الادخار وتوزيع الأصول. في حالة اليابان (قبل حقبة أسعار الفائدة الحقيقية السلبية الأخيرة)، سمحت هذه الاتجاهات للمدخرين بالحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم. كما أنها تساعد في تفسير التحيز الياباني القوي تجاه الأصول المحلية المقومة بالين.

أما بالنسبة إلى الأرجنتين، فقد عزز التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة تفضيلاً واضحاً للدولار الأمريكي كمخزن للقيمة. لم توفر عملية البيزو الإلزامية في يناير 2002 (عندما تم تحويل الودائع والقروض بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي المحلي قسراً إلى بيزو) سوى تخفيض مؤقت ومصطنع في الاستخدام المحلي للدولار الأمريكي. ما أدى إلى انخفاض معدلات الادخار، وتم الاحتفاظ بحصة كبيرة من المدخرات الخاصة خارج البلاد. كما أوضحتُ وكريستوف تريبش، فإن الاعتماد على المدخرات الأجنبية المتقلبة لا يساعد في حالة عدم استقرار العملة أو المديونية الخارجية.

في حالة اليابان، فإن إقناع القطاع الخاص بأن ارتفاع التضخم يتطلب الخروج عن الممارسة الحالية المتمثلة في مطابقة أجور القطاع العام معدلات التضخم في العام السابق. يتمثل الحل الفعال في الزيادات الجريئة في أجور القطاع العام، مع تحديد الأجور والأسعار في القطاع الخاص. إن حقيقة أن هذا الإجراء من شأنه أن يتعارض مع الحذر المالي في مثل هذا البلد المثقل بالديون قد تساعد في تقويض الاتجاه الراسخ نحو رفع قيمة الين. يجب أن يكون ارتفاع التضخم جزءًا من حل مشكلة التراكم الحالي للديون في القطاعين العام والخاص.

بالنسبة للأرجنتين، لتجنب تأجيج دوامة أسعار الأجور الكلاسيكية، فإن إلغاء ربط قيمة الأسعار بقيمة مؤشر السعر يتطلب تخفيضات كبيرة في الأجور الحقيقية، بدءاً من القطاع العام. إن الصعوبة السياسية في القيام بذلك (خاصةً عندما يكون القطاع العام كبيراً، كما هو الحال في الأرجنتين) مثيرة للقلق؛ في سنة انتخابية، أعتقد أن هناك سابقة تاريخية لذلك. بصرف النظر عن تراجع توقعات التضخم، فإن التخفيضات الحقيقية في الأجور تخفف من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي (فقدان القدرة التنافسية) التي كثيراً ما تصاحب خطط انخفاض معدلات التضخم. بالنسبة لبلد مثل الأرجنتين، الذي يواجه صعوبات متزايدة في أسواق رأس المال العالمية، فإن عجز الحساب الجاري يعتبر ترفاً.

ربما تكون توقعات معدلات التضخم مرتفعة (أو منخفضة) لأن الشعب قد تعلم الدرس من التوجه التاريخي: ميل الحكومات إلى تجنب اتخاذ خيارات صعبة.

* أستاذة النظام المالي الدولي في كلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد.