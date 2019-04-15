هويات بريكست.. أسباب خفية واستياء مزمن

المصدر: Ⅶ أندريس فيلاسكو *

بعد أن انتقلتُ للتو من أمريكا اللاتينية إلى لندن، أخبرتُ بعض الرفاق البريطانيين أثناء تناول العشاء أن السياسة المحلية - السياسيين الخبراء، والخطابة الساخنة، والنزعة الشعبوية المتصاعدة، والزعماء الذين يفضلون الحزب على البلد - تجعلني أشعر أنني في بلدي. لكن هذه المزحة أثارت غضب الحاضرين.

لكنني كنت أمزح إلى حد ما. بعد كل شيء، السياسة السيئة هي قاعدة أكثر من استثناء في الكثير من دول العالم. حتى الدولة التي أبدعت الديمقراطية البرلمانية غير مُحصنة. من المثير للدهشة - على الأقل بالنسبة للوافدين الجدد - أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو السبب وراء كل هذه المشاكل.

يجب النظر إلى بعض الخيارات التي أثارت جدلاً كبيراً في مجلس العموم البريطاني مؤخرًا: الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة 2.0 (المعروفة أيضًا باسم «النرويج-زائد»)، واتفاقية التجارة الحرة على الطريقة الكندية. يعرف الخبراء في التجارة الدولية أن هناك اختلافات أساسية بين هذه البدائل. لكن كم عدد النواب الذين كانوا يدركون قبل ستة أشهر الفرق بين الاتحاد الجمركي واتفاقية التجارة الحرة؟ هل هذا التمييز الدقيق سبب وجيه لقيادة البلاد إلى فوضى سياسية؟ هل سيؤدي الالتزام المستمر بقواعد الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تحويل المملكة المتحدة إلى «دولة تابعة»، كما يزعم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون؟

يجب أخذ النتائج المحتملة لهذا السيناريو الرهيب بعين الاعتبار. في ظل جميع خيارات «بريكست السهل»، ستبقى المملكة المتحدة مرتبطة بالاقتصاد الأوروبي، على الرغم من أنها ستخسر حقها في إبداء رأيها بشأن القواعد ذات الصلة. لقد أثبت «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصارم» أنه قرار غير صائب، وسيثير تجدد العلاقات مع أوروبا استياء الشركات والمواطنين وحتى النقابات العمالية. ويمكن أن يؤدي الاستفتاء الجديد إلى قلب الاتحاد الأوروبي بالكامل.

كما هو الحال في فيلم «ذا ليوبارد» عن الروائي الإيطالي الأمير دي لامبيدوزا، «يجب أن يتغير كل شيء حتى لا يتغير أي شيء» - باستثناء أن المملكة المتحدة سوف تُضيع اتفاقية مهمة وتخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ أقل مما كان عليه.

بطبيعة الحال، تتعلق عملية بريكست أيضا بالهجرة. لكن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضرورية للسيطرة على تدفقات الأشخاص من أوروبا، وليس بقية العالم. وبينما تراجعت الهجرة من أوروبا منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، فقد ارتفعت الهجرة من بقية العالم، حيث عرف التدفق الإجمالي ارتفاعاً ضئيلاً.

يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبدأ القديم، المتمثل في أن السياسة تزدهر بسبب الصراع. وفي غالب الأحيان، يكون هذا الصراع بين الهويات المتنافسة، بدلاً من المواقف المتعارضة بشأن قضايا مثل التجارة والهجرة.

يدعي رجال الدولة المتفائلون أنهم يمارسون سياسات الحوار والإجماع. لكن الخلاف والصراع هما اللذان يمنحان السياسيين الصاعدين الرؤية التي يحتاجون إليها للوصول إلى القمة. أي سياسي نشيط يعرف النمط المعتاد: إذا قلت شيئًا لطيفًا عن خصومك سوف يتم تجاهلك. وإذا قلت كلاماً لاذعاً، سوف تتصدر العناوين الرئيسية للأخبار.

بصفتي وزيراً للمالية في تشيلي منذ عشر سنوات، استغرقت وقتاً طويلاً لتعلم هذا الدرس. لقد كره البرلمانيون من تحالفي مشاريع القوانين عالية التقنية التي أثارت تأييدًا واسعًا وكان يمكن اعتمادها بدعم من المعارضة. لقد تعلقوا بقضايا مجتمعية تسمح لهم بخوض معركة جيدة مع المعارضة.

غالباً ما يفترض علماء الاجتماع أن الصراع السياسي ينشأ من خلافات حول ما يدعمه المرء. في الواقع، ينشأ الصراع عن الخلافات حول هوية المرء. لم يعد البريطانيون يدعمون حزب المحافظين أو حزب العمال أو الديمقراطيين الأحرار. هم، قبل كل شيء، مؤيدو أو معارضو بريكسيت.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن ما يقرب من ثلث الناخبين في المملكة المتحدة لا يعتبرون أنفسهم مؤيدين لحزب سياسي، ولكن 11 ٪ فقط لا يؤيدون أو يعارضون بريكست. علاوة على ذلك، قال 44٪ انهم مؤيدون أو معارضون أقوياء، في حين أن 9٪ فقط يدعمون «بقوة» الأحزاب السياسية.

إن الهويات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا علاقة لها بالسياسات أو الحقائق. على الرغم من الكثير من الجدل منذ الاستفتاء حول التكاليف والمبادلات المحتملة لعملية بريكست، فإن رأي عدد الأشخاص الذين يدعون أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان صائباً أم خاطئاً قد تغير بشكل ملحوظ. كما أشارت سارة هوبولت من كلية لندن للاقتصاد وزملاؤها: «مع تحفيز هويات بريكست نظرتنا إلى العالم، قد نكون أيضًا أقل عرضة لتغيير رأينا حول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «جيدًا» أو «سيئًا»، حتى عندما تتغير الحقائق».

مع ذلك، هناك شيء واحد يتفق عليه الطرفان: الطرف الآخر ليس جيدًا. أفادت هوبولت وزملاؤها أن «كلاهما يصف بعضهما البعض بأنه منافق وأناني ومُنغلق ويصفون مجموعتهما على أنها صادقة وذكية ومنفتحة».

مع تراجع الناخبين الريفيين البيض الذين صوتوا تقليديًا لصالح المحافظين والطبقة العاملة الصناعية المتحالفة مع حزب العمال من الناحية النسبية، كانت الهويات السياسية في بريطانيا ملزمة بالتغيير. لكن لم يكن الأمر محسوماً تاريخياً أن تصبح القومية مقابل العالمية محورًا جديدًا يوجه هذه الهويات.

لا يجب الاستهانة بدور الحوادث والظروف في الشؤون الإنسانية. ربما لن يحدث أي من هذا لو لم يحاول رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون حل نزاع حزبي داخلي عن طريق استفتاء وطني. يجب توجيه بعض الغضب في المملكة المتحدة ضده.

* المرشح الرئاسي السابق ووزير المالية في تشيلي، وعميد كلية السياسة العامة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.