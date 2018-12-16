«فيسبوك» خارج نطاق سيطرة مارك زوكربيرج

عندما حضر مارك زوكربيرج، الرئيس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فيسبوك، أمام البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، أخبرتُه أنه فَقَد السيطرة على شركته. وبصفتي أحد السياسيين الذين واجهوا زوكربيرج شخصياً، كنت سعيداً بهذه الفرصة. لكنني لم أتلقَ ردًا شفويًا مباشرًا على أي من أسئلتي.

لم أكن الوحيد في ذلك. لقد تعب السياسيون في جميع أنحاء العالم من محاولات «فيسبوك» المستمرة لتجنب المساءلة بحجة كسب الأرباح. مع الفيسبوك، تم وضع أسطورة «التنظيم الذاتي»، التي قدمتها لوقت طويل جماعات الضغط، التي انتهت إلى الأبد.

لقد مرت شهور منذ أن حضر زوكربيرج أمام الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، ولا تزال الأسئلة الأكثر إلحاحًا حول ممارسات أعمال فيسبوك بلا إجابة.

فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا، لا تزال المعلومات التي توصل إليها الفيسبوك غير واضحة. ومن غير الواضح أيضاً مدى مساهمة التدخل الأجنبي عبر الفيسبوك في انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونتائج استفتاء المملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هل نشر الدعاية المستهدفة على فيسبوك لا يزال يشكل خطرًا على الانتخابات الديمقراطية؟ لا أحد يعرف الإجابة عن هذا السؤال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سمعة الفيسبوك نفسها. يزعم فيسبوك أنه قد دعم حماية خصوصية الأفراد.

لكن نظراً إلى فشله في إجراء تدقيق داخلي شامل لفضيحة كامبريدج أناليتيكا، حسب قانون البرلمان الأوروبي، هناك سبب للخوف من أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة في مايو ستخضع لمزيد من التلاعب الأجنبي.

على الرغم من أن شركات الفيسبوك والعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى قد قامت بالتوقيع على «مدونة السلوك» للمفوضية الأوروبية بشأن ضبط خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة، فما زال هناك عمل كثير ينبغي القيام به. تُعد مدونة قواعد السلوك ضعيفة للغاية ولا تتضمن جدولاً زمنياً لقيام الشركات بالوفاء بالتزاماتها.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لفرض اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تستطيع شركات التكنولوجيا بعد الآن تجنب العقوبات على سوء استخدام البيانات الشخصية باعتبارها مجرد تكاليف لممارسة الأعمال التجارية.

كما تفتقر أوروبا إلى هيئة تحقيقات التي تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، قام روبرت مولر، المحامي الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بتسليم عشرات من لوائح الاتهام، واٍثبات الإدانات المتعددة، وإظهار الحاجة إلى المدعين العامين في القضايا التي تنطوي على وسائل الإعلام الاجتماعية.

لقد حان الوقت لكي تتمكن أوروبا من اللحاق بالركب، وذلك عن طريق إنشاء مدع خاص بها للتحقيق في الهجمات على الانتخابات الأخيرة، ولكن أيضًا من خلال إيقاف الجرائم الأخرى التي تنشأ عن إساءة استخدام البيانات.

علاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل إلى تطوير آلية قوية لتتبع وتحليل حملات التضليل الروسية في جميع الدول الأعضاء بجميع اللغات. وعندئذ فقط سيكون لدى المدعين العامين وغيرهم من سلطات إنفاذ القانون ما يحتاجون إليه لإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم وتوفير مراقبة فعالة ضد مثل هذه الهجمات. مع تطبيق الإستراتيجية الصحيحة، يمكننا منع منصات وسائل الإعلام الاجتماعية من العمل على نشر المعلومات الزائفة، من خلال تحديد وإيقاف حملات الدعاية بمجرد ظهورها.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يجب توسيع فريق عمل «StratCom» الذي أنشأه المجلس الأوروبي في عام 2015 وجعله مستقلاً عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. وينبغي أن تكون مهمته الوحيدة تحديد وتحليل وكشف المعلومات المُضللة.

على المدى الطويل، يتمثل الحل للتصدي للتهديد الذي تشكله شركة فيسبوك والشركات الأخرى للديمقراطية الغربية في القانون. وكما فشل التنظيم الذاتي من قبل البنوك في منع الأزمة المالية لعام 2008، لم يتمكن التنظيم الذاتي في قطاع التكنولوجيا من جعل الفيسبوك فاعلاً مسؤولاً.

يجب أن يبدأ تنظيم عمالقة التكنولوجيا بقواعد المنافسة المحدثة لمعالجة السيطرة الاحتكارية على البيانات الشخصية. ونحن بحاجة إلى لوائح جديدة لضمان المساءلة والشفافية في المعالجة الخوارزمية للبيانات من قبل أي جهة فاعلة، سواء كانت خاصة أو عامة. ولكن في نهاية المطاف، لا ينبغي لنا استبعاد انهيار شركة فيسبوك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.

بعد كل شيء، لا يزال ما قلته لزوكربيرج في شهر مايو الماضي ساري المفعول: لا يبدو أنه يسيطر على شركته. ولكن حتى لو فعل ذلك، يجب أن نكون قلقين بشأن العالم «الأكثر انفتاحًا وترابطًا» الذي يفكر في خلقه. فقط تخيل عشرات الآلاف من «موظفي» فيسبوك ذوي الأجور المتدنية في الهند وفي أماكن أخرى يدققون في كلامنا لتحديد الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية الذي تحتويه.

وكما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً، فإن «فيسبوك» عاجز للغاية على حماية نموذج أعماله، حيث استأجر شركة علاقات عامة غامضة لنشر معلومات مضللة معادية للسامية عن أحد أبرز نقادها، الممول والخبير جورج سوروس.

يوحي هذا السلوك السيئ بأن فيسبوك لديه الكثير من الأسرار. وكما هو الحال، فقد صادرت لجنة برلمانية في المملكة المتحدة رسائل بريد إلكتروني داخلية على فيسبوك تُظهر أن الشركة قد تكون على علم بالنشاط الروسي المدمر على منصتها منذ عام 2014.

لا شك في أن السيطرة الاحتكارية على البيانات الشخصية للملايين من الأشخاص وتدفق الأخبار والمعلومات عبر الإنترنت يُشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للديمقراطية. لقد أثبتت إدارة فيسبوك مرارًا وتكرارًا أنها إدارة غير مسؤولة. لا يوجد سبب للثقة بالشركة لإدارة بياناتنا أو لإعادة النظر في عملها. لقد باء التنظيم الذاتي بالفشل. حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة بهذا الشأن.

جاي فيرهوفستادت - رئيس الوزراء البلجيكي السابق، رئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل مجموعة أوروبا (ALDE) في البرلمان الأوروبي.