توسيع معايير الدخل وجودة الوظائف

المصدر: Ⅶلورا تايسون *ليني مندونكا * *

قد تكون فكرة الدخل الأساسي الشامل (UBI) ارتدادية ومكلفة للغاية. ومع ذلك، تستمر هذه الفكرة في جذب مجموعة مختلفة من قادة التكنولوجيا واليد العاملة، والتحرريين، والتقدميين، الذين يخشون قدوم عصر البطالة التكنولوجية الجماعية.

وبالمثل، فإن اقتراح برنامج ضمان وظائف فيدرالية من قبل الولايات المتحدة قد اكتسب زخماً من جهة اليسار التقليدي. وفي حين أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يستخدم الملايين من العمال لتقديم الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء وتحديث البنية التحتية الضعيفة في البلاد، إلا انه ليس أكثر أهمية من فكرة الدخل الأساسي الشامل، نظراً للقيود الحالية على الميزانية الفيدرالية.

إن التحدي الذي يواجه مستقبل العمل لا يتعلق في الواقع بكمية الوظائف، بل بجودتها، وبارتفاع الأجور لتوفير مستوى معيشي لائق. وفي البلدان المتقدمة، حيث تشجع الأجور الأعلى نسبياً على اعتماد تكنولوجيا توفر العمالة، من المرجح أن يتم تعويض الخسائر في الوظائف بالزيادات المتوقعة في الطلب على السلع والخدمات، من خلال زيادة الإنتاجية ومكاسب الدخل، وتزايد احتياجات الرعاية الصحية، والاستثمار في الطاقة البديلة والبنية التحتية.

لكن الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية حول جودة الوظائف مثيرة للقلق. يُظهر تقرير توقعات التوظيف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية (المعدل حسب التضخم)، وتراجع منافع التوظيف عبر الاقتصادات المتقدمة بين عامي 2007 و 2017. وفي المتوسط، تلقى أقل من واحد من كل ثلاثة باحثين عن العمل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) تعويضات عن البطالة خلال تلك الفترة.

على الرغم من الحاجة إلى التدريب على المهارات والتعلم المستمر لتجهيز العمال لوظائف المستقبل، فإن مثل هذه الإجراءات لن تكون كافية لضمان سبل العيش اللائق. تعد السياسات التكميلية لتوفير الأجور المعيشية الأساسية ضرورية للغاية. في الولايات المتحدة، يجب اتخاذ ثلاث خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف: تتمثل الخطوة الأولى في رفع الحد الأدنى للأجور وائتمان ضريبة الدخل المكتسب (EITC) - كلاهما مرتبط بتكاليف المعيشة الإقليمية ومعدل تلقائياً للتضخم - وتسهيل تسجيل العاملين المؤهلين للحصول على المزايا الفيدرالية والخاصة بالولاية. كما ينبغي أن تكون هذه الفوائد متناسبة لتغطية العاملين المتنقلين والعمال المؤقتين. وستضمن هذه الخطوات الثلاث ألا يعيش العاملون بدوام كامل (في وظيفة واحدة أو عدة وظائف) في فقر أو انعدام أمن اقتصادي مستمر.

في الوقت الراهن، يبلغ الحد الأدنى للأجور في فريسنو (كاليفورنيا) 11 دولاراً للساعة الواحدة. وفي سان فرانسيسكو، يبلغ 15 دولارًا في الساعة. ومع ذلك، ووفقًا لحاسبة الأجور المعيشية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ينبغي على العامل الذي يتلقى راتباً مزدوجاً في مدينة فريسنو الحصول على ما لا يقل عن 14 دولارًا في الساعة لتغطية احتياجاته الأساسية؛ وفي سان فرانسيسكو، يجب أن يتقاضى هذا العامل 21 دولارًا على الأقل في الساعة. وإذا كان هذا العامل العائل الوحيد، يرتفع الأجر المعيشي في كل مدينة إلى 25 دولاراً للساعة الواحدة و 39 دولاراً للساعة الواحدة، على التوالي.

يمكن للشركات والحكومات أن تساعد في سد الفجوة بين الأجور المعيشية والحد الأدنى للأجور. في عام 2014، بدأت شركة «اٍيكيا» في دفع أجور المعيشة على أساس حاسبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين، حذت شركات أخرى حذوها. من جانبها، يمكن للحكومات المحلية وحكومات الولايات سد هذه الفجوة - التي تبلغ حالياً 3 دولارات في الساعة في فريسنو و 6 دولارات في الساعة في سان فرانسيسكو - من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع تغطية ائتمان ضريبة الدخل المكتسب وغيرها من الفوائد.

إن إجراءات رفع الحد الأدنى للأجور ووضعه في حساب تكاليف المعيشة جارية بالفعل في معظم الولايات الأميركية. من خلال التشريع أو المبادرات المباشرة للناخبين، حصل ما يقرب من ثمانية ملايين عامل على زيادات في الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حصولهم على 5 مليارات دولار منذ عام 2017. إذا تم تطبيقه على الصعيد الوطني، فإن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 15 دولاراً (الذي يعادل تقريبا 50 في المائة من متوسط الأجر على مستوى الاقتصاد ككل)، والمعدل حسب اختلافات تكلفة المعيشة الإقليمية، سيعني تخصيص 144 مليار دولار أخرى للعمال بحلول عام 2024.

بعد رفع الحد الأدنى للأجور، تتمثل الخطوة التالية في توسيع الائتمان الضريبي للدخل المكتسب، من خلال توسيع معايير الدخل والأهلية، والزيادة في حجمه، وجعله متاحاً في دفعات دورية بدلاً من مبلغ سنوي مقطوع. لدى الائتمان الضريبي للدخل المكتسب سجلاً ناجحاً في التشجيع على العمل، والحد من الفقر، وتعزيز التحصيل العلمي، وزيادة التنقل بين الأجيال، وتحسين صحة الأمهات والرضع. ويدعو كريس هيوز، أحد مؤسسي «فيسبوك» ومؤيد «فكرة الدخل الأساسي الشامل» في وادي السليكون، إلى توسيع نطاق الائتمان الضريبي للدخل المكتسب.

يجب تبسيط عمليات التسجيل في برامج الإعانات الفيدرالية مثل برنامج الرعاية الطبية، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وبرنامج التأمين الصحي للأطفال، و مِنح الطلاب. في الوقت الحالي، هناك ما يزيد عن 50 مليار دولار من الفوائد الفيدرالية لا يُطالب بها كل عام. لضمان حصول الأسر المتعثرة على الفوائد التي تستحقها، تقوم خمس ولايات بتجريب برنامج مبسط للتسجيل التلقائي بالشراكة مع منظمة «Code for America» (وهي منظمة غير حزبية وغير سياسية تأسست في عام 2009 لمعالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين القطاعين العام والخاص).

سيكون هناك دائما عمل يتعين القيام به. لذلك، بدلاً من السعي إلى تحقيق فكرة دخل أساسي شامل أو ضمانات وظيفية، فلماذا لا نتخذ تدابير توفر أجراً معيشياً شاملاً للعمل في الحاضر والمستقبل؟

* الرئيسة السابقة لمجلس رئيس الولايات المتحدة للمستشارين الاقتصاديين، وأستاذة في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومستشارة بارزة في مجموعة روك كريك

**زميل أقدم في معهد بريسيديو، والمدير السابق لشركة ماكينزي وشركاه.