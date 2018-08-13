البحث عن شريك أكثر انفتاحاً

عندما تشعر البلدان بالقلق بشأن أمنها، فإنها غالباً ما تصرُّ على أنها تحتاج إلى تقليل اعتمادها على المنتجات الأجنبية، ونقص سلاسل الإمداد، وإنتاج مزيد من السلع محلياً. ولكن هل الحمائية تؤدي حقاً إلى تحسين الأمن؟ والآن بعد أن أصبح العالم على شفا حرب تجارية شاملة، علينا أن نفحص بعض الحجج المؤيدة للحمائية، ثم نعيد النظر في أكبر حرب تجارية في القرن العشرين.

يبدو أن هناك قدراً كبيراً من الازدواجية في المناقشات حول التجارة. وغالباً ما يتم تقديم تعريفات الاستيراد وغيرها من التدابير المماثلة كأدوات ملائمة للسياسة الخارجية لخدمة الصالح العام. ولكن إذا نظر المرء إلى الخطاب، فمن الواضح أن مثل هذه الإجراءات تكافئ فقط مكونات معينة، وتصل إلى شكل غير عادل من الضرائب.

قد يجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب التجارية هي وسيلة لتحقيق غاية. في رأيه، التعريفات هي استجابة معقولة لممارسات العملة غير العادلة وتهديدات الأمن القومي. ولكن، بطبيعة الحال، هناك أيضاً حسابات سياسية محلية: أي أن التعريفات ستساعد منتجين معينين من خلال جعل سلع منافسيهم أكثر تكلفة. تكمن المشكلة في أن التعريفات تفرض بالضرورة على المستهلكين المحليين دفع فاتورة ذلك الدعم عن طريق رفع الأسعار.

لا يوجد شيء جديد في تأكيد الرئيس ترامب أن «الحروب التجارية جيدة، وسهلة للفوز». وهذا يعني أنه يمكننا اختبار ادعائه ضد السجل التاريخي. عندما كان نيفيل تشامبرلين يشغل منصب وزير الخزانة البريطاني في عام 1932، عكس موقف بلاده منذ قرن باعتباره بطلاً للتجارة الحرة. وإذ أعرب عن قلقه من عجز بريطانيا التجاري منذ فترة طويلة، أعلن عن «نظام جديد للحماية»، يأمل باستخدامه «لإجراء مفاوضات مع الدول الأجنبية التي لم تبد حتى الآن اهتماماً كبيراً لاقتراحاتنا».

خلص تشامبرلين إلى أنه «من الحكمة فقط أن نسلح أنفسنا بأداة تكون على الأقل فعّالة مثل تلك التي يمكن استخدامها للتمييز ضدنا في الأسواق الأجنبية». في هذه الحالة، كان يمهد الطريق إلى الحرب العالمية الثانية. أضعفت سياسته التجارية بريطانيا وعززت ألمانيا. وفي غضون 6 سنوات فقط، ستصل سياسة التهدئة تجاه نظام ألمانيا النازية إلى ذروتها مع اتفاقية ميونيخ عام 1938، التي تجاهلها هتلر بعد 6 أشهر بتدميره تشيكوسلوفاكيا وجعلها تحت سيطرة الرايخ الثالث.

هيمن الخوف من عودة القوميين الألمان على سنوات ما بين الحربين. بالنسبة للقوى الغربية، فإن احتواء ألمانيا سيتطلب إما نظام تحالف أو اتفاقية أمن جماعي أكثر طموحاً. لقد فضّلت فرنسا الخيار الأول، وأيدت ترتيباً يتضمن تحالفها مع بولندا، بالإضافة إلى «المعاهدة الصغيرة» بين تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغسلافيا، بهدف دحض التوسعات الهنغارية والألمانية. فضلت بريطانيا العظمى الخيار الثاني، واعتبرت عصبة الأمم الأداة الأكثر فعالية للدفاع عن السلامة الإقليمية.

لقد تحطمت كلتا المقاربتان في فترة الكساد العظيم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فرنسا وسياسات الحماية الخاصة لبريطانيا. تحول كل من البلدين فجأة إلى سياسة التعريفات المرتفعة وحصص الاستيراد التي تعطي الأفضلية لمنتجات من إمبراطورياتهما في الخارج. وكانت النتيجة أن المنتجين الصناعيين في تشيكوسلوفاكيا والمصدرين الزراعيين الرومانيين واليوغوسلافيين لم يعودوا قادرين على البيع إلى أوروبا الغربية. بدلاً من ذلك، أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد - اقتصادياً وسياسياً - على ألمانيا النازية. وبالمثل، دخلت بولندا، بعد خوض حرب جمركية مع ألمانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، في معاهدة عدم اعتداء مع النظام النازي في عام 1934.

من خلال كل هذا، حاولت عصبة الأمم وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف تنظيم مؤتمرات واجتماعات قمة لوقف الانزلاق نحو الحمائية. لكن باءت تلك المحاولات بالفشل.

خلال فترة الكساد الكبير، شكلت اتهامات التلاعب بالعملة الدافع الأساسي للإجراءات الحمائية. يسمع المرء نفس النوع من الخطابات اليوم من الرئيس الاميركي، سواء عندما ينتقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية أو عندما يزعم - بشكل زائف - أن الصين تخفض بشكل مصطنع عملتها الرنمينبي.

إن الدرس المستفاد من الكساد الكبير واضح: فالحروب التجارية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي تقوضها في الواقع. وهذا صحيح بشكل خاص في حالة التحالفات الدفاعية، لأن الحواجز التجارية تجبر الحلفاء على إقامة علاقات أوثق مع القوة الرجعية نفسها التي كان من المفترض احتواؤها.

بالضبط هذا السيناريو يحدث اليوم. إن خطاب الرئيس ترامب الحمائي هو ردة فعل على الصعود الدراماتيكي للصين. ولكن من خلال شن حرب جمركية تؤثرعلى الاتحاد الأوروبي وكندا، فإنه يجعل الصين تبدو كشريك أكثر جاذبية من الولايات المتحدة. من المؤكد أنه قد توصل ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلايد يونكر إلى اتفاق مبدئي لتخفيف حدة التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكنه قام بالفعل بتهدئة التحالف عبر الأطلسي. مثل جيران ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين، قد تشعر أوروبا وكندا وكأنهما ليس لديهما خيار آخر سوى البحث عن شريك أكثر انفتاحاً - أو على الأقل أكثر استقراراً.

لقد قطعت رحلة الرئيس دونالد ترامب إلى أوروبا الشهر الماضي شوطاً طويلاً نحو خلخلة التحالفات التي حافظت على الاستقرار العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان مؤتمره الصحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من إشارة للتهدئة على غرار تشامبرلين. إذا كان الرئيس الاميركي يريد فعلاً أن يجعل الصين أكثر جاذبية للعالم، فعندئذ لا يمكنه أن يفعل اكثر من مواصلة حربه على التجارة الحرة والمؤسسات المتعددة الأطراف التي نشأت من أنقاض عام 1945.

هارولد جيمس - أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وزميل أقدم في مركز الابتكار الدولي للحكم.