تراكم المخزون والفروق الإحصائية

نادراً ما يثير تقرير مكثف من وكالة إحصائية كثيراً من الاستغراب، لكن يُعتبر أحدث منشور عن حسابات الدخل القومي للولايات المتحدة عن مكتب التحليل الاقتصادي الاستثناء الذي يثبت القاعدة. وعلى كل حال، يشكل هذا التقرير تقييماً شاملاً للدخل والإنتاج والأسعار الذي يعود إلى الأيام النموذجية للنشاط الاقتصادي.

من خلال الخوض في تفاصيل المراجعة، يجد المرء نظرة أفضل قليلاً للنمو على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، تشير البيانات المتعلقة بالادخار الشخصي إلى وجود نقاط ضعف أقل نوعاً ما ومزيداً من المرونة في قطاع الإسكان. من ناحية أخرى، لا تغير المراجعة شيئاً في ما يتعلق بثقبين اثنين - وهما العجز المالي والخارجي المزدوج - في الحسابات القومية.

يتطلب التقرير من الاقتصاديين مراجعة رؤيتنا للاقتصاد الأميركي. أولاً، هناك خبران اثنان جيدان. بالإضافة إلى الإبلاغ عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 4.1٪ في الربع الثاني من هذا العام، تم تعديل الإنتاج في الربع الأول صعوداً إلى حد ما، وهذا سبقته زيادة كبيرة في الدخل.

التأثير الصافي لا يغير الصورة الكبيرة - الولايات المتحدة أخذت ست سنوات لشق طريقها للخروج من الركود العظيم - لكن اتجاه النمو (متوسط الناتج والدخل، وهو مقياس أكثر موثوقية للنشاط من أيهما) كان أسرع مما كان يعتقد سابقاً. وهذا أمر مهم لأنه بفضل التراكم، تؤدي الزيادات الصغيرة في معدل النمو إلى فوائد كبيرة على الطريق.

والأهم من ذلك أن الدخل الإضافي لم يقابله إنفاق أسري جديد. بالقيمة الاسمية، فإن مستوى الادخار الشخصي يعادل ضعف ما تم الإبلاغ عنه خلال الأرباع الأربعة السابقة. بالنسبة إلى الدخل المتاح، يقدر معدل الادخار الشخصي الآن بنسبة 6.8٪، وليس 3.2٪ في مايو.

علاوة على ذلك، كان معدل الادخار يتحرك جانبياً، فوق 6٪، على مدى السنوات الخمس الماضية، بدلاً من الانخفاض بشكل حاد، كما كان يعتقد سابقاً. وتذهب المراجعات التصاعدية مرة أخرى إلى الوراء، مع اختلاف النسبة المئوية بين البيانات المحدثة والبيانات السابقة على الادخار الشخصي الاسمي بأرقام مضاعفة منذ منتصف التسعينات.

على ما يبدو أن حسابات الدخل القومي قد استوعبت واقع الميزانية العمومية. منذ الأزمة المالية، قامت الأسر الأمريكية بتخفيض المديونية وبناء الثروة. ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أضافوا نحو 1.75 عاماً من الدخل المتاح لصافيهم من عام 2008 إلى عام 2017. واستناداً إلى تنقيحات البيانات هذه، جاء جزء كبير من تراكم الثروة هذا بالطريقة القديمة، من خلال استهلاك دخل أقل.

إن مراجعة البيانات الخاصة بأنماط الإنفاق الأسري تقدم الدعم للتوقعات الاقتصادية. إذا لم تفرط العائلات الأميركية في الوقت الحالي في دفع رواتبها، فإن لديها موارد للاستمرار في زيادة إنفاقها. في حين أن معدلات النمو الحقيقية التي تبلغ 4٪ والتي لن تتحقق في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3٪ في عام 2018، وهو معدل لم يتحقق خلال 12 عاماً.

تجاوز النمو الاقتصادي بهذه السرعة التوسع في إجمالي العرض، مما أدى إلى توتر استخدام الموارد وحث الاحتياطي الفيدرالي وإلى مواصلة السير على طريق إعادة رسملة تدريجية لأسعار الفائدة. لكن تباطؤ تلك السرعة يبدو أقل قوة في ضوء البيانات الجديدة، مما يدل على أنه يجب دفع مخاطر الاستقرار المالي إلى أسفل قائمة القلق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. في كل الأحوال، من المتوقع أن تدخر الأسر ضِعف ما كان متوقعاً سابقاً، وستكون أكثر مرونة عندما تواجه ارتفاع أسعار الفائدة.

وسيتم اختبار هذه المرونة على المدى الطويل، على الرغم من الاختلالات المالية والخارجية، التي لم تتأثر بمراجعة البيانات. جزء من الجاذبية التحليلية لحسابات الدخل القومي هو أنها تتراكم. إذا كان بلد ما يدخر أكثر ولكن يبقى الاستثمار من دون تغيير، فإنه يقترض أقل من (أو يقرض أكثر) بقية العالم. ويتحسن حال التصدير الصافي وتوازن الحساب الجاري.

لكن هذا لم يحدث في هذه الحالة. وقد قوبلت الزيادة الكبيرة في الادخار بالزيادات الأصغر في الاستثمار وتراكم المخزون والفروق الإحصائية. لا شيء يغير الواقع القاتم من أن عجز الحساب الجاري الأميركي يتجه إلى أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني زيادة الاعتماد على المستثمرين الأجانب. تُصدر الولايات المتحدة أوراق الدولارات التي يتوق إليها الأجانب، ولكن هذا هو الحال الآن.

علاوة على ذلك، لم يكن هناك أي تأثير على أن العصا السحرية لـBEA يمكن أن تحفز على تغيير الميزة المهيمنة في المشهد الاقتصادي: إن الإنفاق من قبل الحكومة الفيدرالية يفوق إيراداتها بهامش واسع قبل وبعد مراجعة البيانات.

وسيتجاوز العجز في الميزانية 1 تريليون دولار هذا العام، ومع ارتفاع النمو بالفعل عن المعدل المحتمل وانخفاض البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي، فإن الحجة الدورية لمثل هذه الحوافز ضعيفة. سوف تؤثر الديون المتراكمة على النشاط الاقتصادي في المستقبل وسوف تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المالية.

لكن ليس الآن. لقد تعلمنا أن الاقتصاد يتوسع بشكل أسرع قليلاً وأن الأسر أصبحت أكثر اقتصاداً مما كان يعتقد سابقاً. لنعتبر هذا حالة أخرى من قراءة للتاريخ أفضل مما هو عليه الحال.

فنسنت راينهارت * أستاذة في النظام المالي الدولي في كلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد

كارمن م. رينهارت* كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في الاستثمار في ب. ن. و. ندوق ميلون للإدارة بأميركا الشمالية