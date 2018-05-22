الحصول على مياه نظيفة

لا توجد ببساطة في العديد من أنحاء العالم، موارد تقليدية للمياه العذبة متاحة لتلبية الطلب المتزايد. وإلى جانب الحد من التنمية الاقتصادية، فإن الافتقار إلى موارد المياه العذبة الكافية يهدد رفاهية مليارات الناس من خلال التسبب في الصراع والاضطرابات الاجتماعية والهجرة.

والطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي هي إعادة التفكير في تخطيط وإدارة الموارد المائية بطريقة تؤكد على الاستغلال الخلاق لمصادر المياه غير التقليدية.

هناك عدد كبير ومتزايد من المصادر غير التقليدية للمياه العذبة ذات الإمكانات الهائلة، بدءاً بمياه البحر المحلاة أو المياه الجوفية شديدة الملوحة. ويوجد بالفعل 18.000 مرفق لتحلية المياه في أكثر من 100 دولة تنتج ما يقرب من 32 مليار متر مكعب (8.45 تريليونات غالون) من المياه العذبة - حوالي ثلث الحجم الذي يمر فوق شلالات نياغرا سنويًا.

إن ما يقرب من 44٪ من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجري بناء مرافق جديدة في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. تتزايد قدرة التحلية السنوية في جميع أنحاء العالم بنسبة 7-9 ٪، في المتوسط.

تُظهر الدراسات الحديثة أنه على الرغم من أن تكلفة الري بالمياه المحلاة لا تزال أعلى من تكلفة المياه العذبة التقليدية، إلا أنها آخذة في الانخفاض. وقبل عقدين من الزمان، كلفت المياه المحلاة أكثر من 5 دولارات لكل متر مكعب (264 غالوناً)، اليوم، يكلف أقل من 0.50 دولار.

مصدر بديل واعد آخر للمياه العذبة هو الضباب: يمكن استخدام شبكة رأسية لالتقاط الرطوبة من الهواء، مع تراكم القطرات في خزان أو نظام توزيع. ونظراً إلى أن الضباب شائع جداً حتى في المناطق الجافة، فإن نظم حصاد الضباب تمثل طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة لتوصيل المياه العذبة مباشرة إلى المجتمعات الريفية.

بعض البلدان تستفيد بالفعل من هذه التكنولوجيا. في الرأس الأخضر، ينتج متر مربع من نظام التجميع ما يصل إلى 12 لترًا (3.2 جالونات) من المياه العذبة يوميًا في موسم الذروة. في إريتريا، يبلغ صافي حصاد مساحتها 1600 متر مربع ما يصل إلى 12000 لتر في اليوم. لقد تم بناء أكبر نظام لجمع وتوزيع الضباب في العالم في عام 2015 في جبال المغرب - وهي منطقة ذات تواجد منخفض للمياه ولكن الضباب وفير لمدة ستة أشهر من السنة.

يتكلف حصاد الضباب اليوم ما بين 1-3 دولارات لكل متر مكعب من المياه. ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف أكثر مع نمو سوق المعدات، ومع تولي المزيد من سكان القرى للعمليات والصيانة. ونظراً لبساطتها، فإن أنظمة حصاد الضباب لديها تكاليف تشغيل بسيطة، وتدار بسهولة من قبل فرق غير ماهرة.

وبالمثل، فإن «حصاد مياه الأمطار في المجاري الدقيقة» - الذي يستخدم المنحدرات الخاصة وحوافه لزيادة الجريان السطحي من المطر وتركيزه في حوض زراعة، حيث «يخزن» فعلياً في التربة - مفيد للأنظمة الإيكولوجية للأراضي الجافة، حيث يفقد معظم هطول الأمطار.

وتظهر العديد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانات هذا النهج للحفاظ على نمو النباتات في المناطق الجافة للغاية.

غير أن هناك مصدراً آخر غير تقليدي للمياه العذبة يستخدم المياه الرمادية ومياه الصرف الصحي من المناطق الحضرية. وقد تم إثبات وتوثيق آليات جمع ومعالجة وإعادة استخدام هذه المياه بسلامة، مع وضع أنظمة صارمة للنفايات السائلة في أميركا الشمالية وشمال أوروبا واليابان مثالاً للعالم.

كما يمكن استغلال المياه الجوفية المحصورة في التكوينات الجيولوجية العميقة وفي طبقات المياه الجوفية البحرية، في الوقت الذي تقوم فيه صناعة النفط والغاز الكندية بسحب الجليد بانتظام لتجنب إلحاق الضرر بالمنصات البحرية، فإن الحفاظ على الجليد على مدى رحلتها التي تمتد لمسافة 10.000 كيلومتر (6200 ميل) باتجاه الجنوب، والتي لا تستغرق أكثر من عام، ليس بالأمر السهل.

ولكن بالنظر إلى كمية المياه المقفلة في حجم جليدي متوسط الحجم، فإن الأمر يستحق النظر.

على الرغم من مصادر المياه غير التقليدية الواعدة، ناهيك عن الحاجة الملحة للتحدي المائي في العديد من البلدان، فإن إمكانات هذه الحلول لا تزال غير مستكشفة على الإطلاق. بينما تنظم معظم البلدان الشحيحة المياه استخدام المياه المحلاة، يحتاج صانعو القرار إلى تحديث استراتيجياتهم الاستثمارية، وسياسات إدارة المياه، والميزانيات العامة لدمج النطاق الكامل للموارد المائية.

تحقيقا لهذه الغاية، يجب على الحكومات التخلي عن الافتراض الذي عفا عليه الزمن أن استغلال مصادر المياه غير التقليدية سيكون غير عملي من الناحية التقنية أو باهظ التكاليف. وينبغي بذل الجهود لتحليل الفوائد المحتملة لهذا الاستثمار، مع مراعاة المبادلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية لندرة المياه.

يجب على الحكومات أيضاً توضيح مسؤوليات وكالات المياه الوطنية وتحسين قدرة المؤسسات ذات الصلة بالمياه على جميع المستويات من أجل وضع برامج المياه غير التقليدية على نطاق واسع. ينبغي توضيح أفضل الممارسات، وتحديد الابتكارات واختبارها، والمعرفة والخبرة المشتركة.

كما أن للقطاع الخاص دورًا يؤديه في التحول نحو موارد المياه غير التقليدية - وهو دور يجب أن يمتد إلى ما يتجاوز الجهود الحالية لضغط المياه المحلاة والمياه الرمادية الحضرية والمياه العادمة. وأخيرًا، يجب تعبئة المؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية - على سبيل المثال، من خلال الحملات العامة التي تعرض فوائد الاستفادة من إمكانات الموارد المائية غير التقليدية.

يدعو هدف التنمية المستدامة 6 إلى حصول الجميع على المياه النظيفة والصرف الصحي. إذا لم تتبن الحكومات موارد مائية غير تقليدية، فإن تحقيق هذا الهدف سيكون صعباً مثل الحصول على المياه من الحجر - وستكون العواقب المترتبة على المناطق التي تعاني من شح المياه وخيمة.

*شغل مناصب عديدة في باكستان

*مدير معهد الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة (UNU-INWEH)، بدعم من حكومة كندا واستضافته في جامعة ماكماستر